Daň z příjmu neplatí víc než polovina firem

Za posledních sedm let se jejich podíl zvýšil o více než 9procentních bodů z 40,47 % v roce 2012 na 49,71 % v roce 2018. Ukázala to nejnovější analýza poradenské společnosti Bisnode.

Do analýzy Bisnode vstoupily všechny společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, které v letech 2012 až 2018 zveřejnily své finanční výkazy. V období 2012 až 2015 se jedná zhruba o vzorek více než 170 000 subjektů, za rok 2016 o necelých 160 000, v roce 2017 o 147 000 firem a za uplynulý rok bylo do analýzy zahrnuto přes 100 000 společností. „Zhruba 60 % tuzemských společností nepublikuje své finanční výkazy, tudíž nemohly být do analýzy zahrnuty,“ vysvětlila analytička Bisnode Petra Štěpánová.

„V České republice od roku 2012 klesá podíl společností, které neplatí daň z příjmu. Za posledních sedm let jejich podíl snížil o 9,2procentních bodů z 59,5 % v roce 2012 na 50,3 % v roce 2018. Nic nebo do sto tisíc korun v roce 2018 zaplatily více než tři čtvrtiny společností, přesně 76,7 %, což je o 6procentních bodů víc než v roce 2012, zhodnotila průzkum analytička Bisnode Petra Štěpánová. „Současně roste podíl subjektů, které daně odvádí. Zatímco v roce 2012 to bylo podle dostupných dat 40,5 % firem, v roce 2018 již 49,7 procent. Daň z příjmu do sta tisíc korun odvádí necelých 27 % ze sledovaného vzorku. Sto tisíc až jeden milion korun platí přes 15 % společností a milion až deset milionů na dani z příjmu do státního rozpočtu odvede 6,5 % subjektů,“ dodala Petra Štěpánová s tím, že rostoucí podíl společností, které odvádí daně z příjmu právnických osob souvisí s dynamickým vývojem tuzemské ekonomiky, stejně jako zpřísňujícími se podmínkami jako je například EET nebo kontrolního hlášení DPH.

Úvodní foto: © OutStyle - Fotolia.com