Správa státních hmotných rezerv nakoupí ochranné pomůcky pro případnou druhou vlnu pandemie

„Nakoupené ochranné pomůcky a materiál budou součástí státních hmotných rezerv a budou sloužit jako rezerva tak, aby v případě vyhlášení nouzového stavu byly okamžitě k dispozici tam, kde jsou naprosto nezbytné,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Tyto pomůcky a materiál by tak nebylo možné využít mimo vyhlášený nouzový nebo jiný krizový stav.“

Pořídit by se podle schváleného návrhu měly pohotovostní osobní ochranné prostředky, dezinfekce a zdravotnické ochranné prostředky ve 13 kategoriích. Mimo jiné půjde o respirátory typu FFP2 a FFP3, roušky, ochranné brýle a obleky, výtěrové sety nebo suroviny pro výrobu dezinfekce.

„V této fázi navrhujeme do státních hmotných rezerv pořídit 50% celkově požadovaného množství, abychom vytvořili „železnou zásobu“ ochranných pomůcek. Vyšlo by to zhruba na 1,5 mld. Kč bez DPH, tedy 1,8 mld. Kč včetně DPH,“ říká vicepremiér Havlíček a dodává: „U druhé poloviny chceme zanalyzovat možnosti českých výrobců tak, abychom mohli zajistit potřebné z domácích zdrojů. Na základě výsledků šetření chceme předložit vládě materiál, který stanoví minimální limity a orientační cílový stav pro vytvoření hmotných rezerv, tedy základní vstupní suroviny pro zajištění výroby osobních ochranných prostředků. Analýza by měla být hotová do konce června.“

Poté vláda rozhodne, jak se zajistí zbývajících 50 % požadovaných osobních ochranných a zdravotnických prostředků. Konkrétně to, zda je reálné vytvořit zásoby vstupních surovin u výrobců, nebo zda se nakoupí už hotové hmotné rezervy, tedy ochranné pomůcky.

