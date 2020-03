Česko se začíná připravovat na autonomní vozidla, zatím opatrně

Podle studie společnosti KPMG patří Česku v otázce připravenosti na autonomní mobilitu 19. místo z 25 zkoumaných zemí. Do žebříčku se dostalo až díky plánům výstavby testovacího polygonu na Sokolovsku v hodnotě přesahující sto milionů eur. Podle Terezy Čížkové z ministerstva dopravy lze však výsledek hodnotit i pozitivně: „V žebříčku jsme nejvýše ze zemí V4, respektive jako další z nich je v něm jen Maďarsko na dvacátém prvním místě.“



Automatizace by mohla zlevnit pojištění

Zavedení autonomních vozidel by mohlo přispět jak k plynulejšímu a bezpečnějšímu provozu, tak i k levnějšímu pojištění. „Týkat se to bude jak havarijního pojištění, tak povinného ručení. Klienti budou počítat s tím, že by jejich auta řízená softwarem neměla příliš způsobovat nehody. Na druhou stranu, rizika jako vandalismus nebo živelní pohromy zůstanou i nadále,“ říká Jakub Jírovec, který je odpovědný za rozvoj a prodej pojištění v České spořitelně. „Hlavní rozdíl bude ten, že automobil a jeho pojištění budou alespoň po určitou dobu nabízeny jako jednotný balíček. U plně autonomních aut si dokážeme představit, že pojištění nebude vůbec vnímáno odděleně,“ doplňuje Jírovec.

Příprava nové legislativy

Česká legislativa se však již připravuje na blížící se změny v dopravě. Vláda schválila dokument Vize rozvoje autonomní mobility a na schválení čeká Akční plán autonomního řízení s návrhem konkrétních opatření. Se začátkem letošního roku také vzniká etická komise pro posuzování otázek spjatých s provozem autonomních vozidel. Výsledky a doporučení má přinést během jednoho roku. „Etická komise může řešit mimo jiné i sporné a krizové situace. Například když se autonomní vůz bude muset rozhodnout, zda v neočekávané situaci chránit svého řidiče, anebo jiné účastníky provozu,” doplňuje Adéla Denková z projektu Evropa v datech. „Jakožto země s tradicí automobilového průmyslu bychom měli být v této oblasti aktivní. Musíme mezi prvními umožnit testování autonomních vozidel i jejich uvedení do reálného provozu,“ míní viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.



Pražské metro bez řidiče

Řada firem vyvíjející technologie pro autonomní řízení se vedle osobních automobilů věnuje i veřejné dopravě, kde testování probíhá již na vyšší úrovni. „Autonomní řízení se uplatní u vozů, kde se jejich provozovatelům finančně vyplatí. Tedy tam, kde firmám rostou osobní náklady na řidiče,“ vysvětluje analytik Radek Novák z České spořitelny. „Vidíme to již dnes u vlaků či metra, které mohou jezdit bez řidiče – s tím se mimo jiné počítá i na nové lince pražského metra. Následovat budou tramvaje či autobusy. Jejich cestu se může software snadno naučit, protože jezdí stále po stejné trase,“ dodává Radek Novák.