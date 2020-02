Evropa je nejatraktivnějším regionem pro budoucí podnikání

Výsledky posledního průzkumu HSBC Navigator: Now, next and how zahrnujícího více než 9 100 společností ve 35 zemích a teritoriích ukazují, že je Evropa regionem číslo jedna pro podnikatele. 39 % firem z celého světa plánuje v příštích 3–5 letech do Evropy expandovat a 52 % evropských firem v tomto období očekává posílení svých aktivit v rámci regionu. Oproti minulému roku se ochota investovat do aktivit na starém kontinentu mezi evropskými firmami dokonce zvýšila (47 % v roce 2018).

„Z výsledků posledního průzkumu Navigator vyplývá, že i přes výzvy, kterým podniky v regionu čelí, je Evropa na dobré cestě stát se ještě atraktivnějším místem pro podnikání. Vzhledem k tomu, že je EU největším obchodním blokem světa na dynamickém trhu s více než 500 miliony spotřebiteli a světovým centrem pro přímé zahraniční investice, není tento trend žádným překvapením. Jako mezinárodní banka s více než 12 500 evropskými klienty se HSBC nachází v dobré pozici pro to, propojit své klienty s příležitostmi v Evropě i mimo ni,“ říká Richard Keery, generální ředitel HSBC Česká republika.

Německo (15 %), Francie (13 %) a Spojené království (10 %) jsou na prvním místě na seznamu nejatraktivnějších trhů pro firmy z celého světa. Podle citovaného průzkumu jsou hlavními důvody podtrhujícími přitažlivost Evropy stabilní poptávka ze strany zákazníků, příznivé prostředí pro strategická partnerství a přístup k novým dodavatelům nebo partnerům.

Evropské firmy se na budoucí vývoj svého podnikání dívají spíše pozitivně. Drtivá většina z nich (79 %) očekává v příštím roce růst. Téměř každá pátá (18 %) dokonce přepokládá, že poroste o 15 % nebo více. Nejoptimističtější jsou podniky v Polsku (88 %), Španělsku (85 %), Řecku (85 %) a Francii (84 %). Z faktorů nejvíce přispívajících k jejich růstu firmy hlavně jmenují otevírání nových trhů (37 %), investice do technologií (30 %), motivovanou pracovní sílu a představení nových produktů nebo služeb (obě 28 %). V této souvislosti více než dvě z pěti (41 %) firem tvrdí, že jsou nyní optimističtější než před rokem, přičemž celosvětový průměr činí 47 %.

Pokud jde o protekcionismus, většina evropských firem (55 %) si myslí, že vlády se obecně snaží chránit své domácí podniky čím dál více. Počet firem s podobným názorem každým rokem roste, i když zatím nedosahuje globálního průměru (65 %). Evropské podniky také nejméně očekávají, že budou profitovat z ochranářských cel a bariér. Pouhá polovina (51 %) z nich očekává spíše zisky než ztráty ze zvyšujícího se protekcionismu, což je podstatně méně než např. u firem v Severní Americe (66 %) nebo na Středním východě (64 %). Ve snaze vyrovnat se s negativními účinky protekcionismu jsou hlavními firemními strategiemi snižování nákladů (31 %), větší využití zdrojů od místních dodavatelů (24 %), změny nabídky nebo snižování marží (oba 22 %).

Úvodní foto: © Anton Balazh - Fotolia.com