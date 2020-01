Firmy se v roce 2020 zaměří na zvyšování pracovní efektivity

Rok 2019 se nesl ve znamení kritického nedostatku pracovníků, který zaměstnavatele přinutil již několikátý rok po sobě navyšovat mzdy. „Firmy svým zaměstnancům přidávaly i přesto, že produktivita práce nezaznamenala prakticky žádný růst. Spíše naopak. Rostoucí fluktuace v některých oborech přesáhla 20 procent a u mnohých zaměstnavatelů způsobila znatelný pokles výkonnosti,“ uvedl Martin Malo, ředitel personální agentury Grafton Recruitment. Nejvíce podle něj zaměstnavatelům chyběli lidé na řemeslnické a dělnické pozice, dále v technických oborech a informačních technologiích. Trh práce dále ovlivňovala i nejistota způsobená očekávaným zpomalením růstu HDP, což u některých výrobců mohlo vést až k mírnému snižování produkce, které bude pokračovat v roce 2020. Týká se to zejména automobilového průmyslu a jeho dodavatelů či společností orientovaných na německý trh.



Snaha o produktivitu a snížení fluktuace

Rok 2020 bude rokem stabilizace týmů a zvyšování výkonu zaměstnanců. S tím bude souviset i snaha firem snížit fluktuaci. Ta totiž loni výrazně rostla a velmi často vnikala již v průběhu zkušební lhůty. „Firmy v tu dobu již nesou plný náklad na zaměstnance, ten ale většinou ještě nevytváří přidanou hodnotu. Je proto důležité zaměstnance během prvních měsíců přesvědčit, že stojí za to u daného zaměstnavatele zůstat. A právě to bude jednou z priorit HR oddělení českých firem v roce 2020,“ okomentoval Martin Malo.

I přes snížení výroby lidé budou chybět

Snižování výroby a s tím související propouštění v některých oborech může mít paradoxně pozitivní dopady. Spolu s pokračující automatizací a digitalizací to přispěje ke zmírnění přetlaku na trhu práce. I přesto bude panovat velký nedostatek kvalifikovaných dělnických profesí, zejména lakýrníků, zámečníků, svářečů a obráběčů, nedostatkoví budou i elektrikáři, skladníci (často jazykově vybavení) a řidiči VZV. Firmy budou také hojně poptávat pracovníky z oblastí vývoje elektroniky a programování průmyslové automatizace. V informačních technologiích budou nejvíce chybět vývojáři a napříč trhem bude velká poptávka po účetních se znalostí anglického jazyka. Boj o nekvalifikované dělnické pozice bude ovšem díky zpomalování výroby a nasazování automatizace nižší než v předchozích letech.

Zahraniční pracovníci i do kancelářských profesí

Poptávka po zaměstnancích z ciziny bude pokračovat i letos. Zájem bude v prvé řadě o kvalifikované pracovníky do výroby a do stavebnictví, očekávat se dá však také růst počtu cizinců na pozicích bílých límečků, zejména v IT. „Na našem trhu chybí zhruba 30 tisíc IT specialistů, které v tuto chvíli nedokáže pokrýt české školství. Bez expertů z ciziny to tedy nepůjde. Hodně ovšem záleží na přístupu vlády v otázce zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU, hodně by pomohlo, kdyby v této oblasti došlo k vyšší flexibilitě a zúžení procesu legalizace,“ uzavřel Martin Malo.

Top 5 roku 2019

Nejhledanější pozice: dělník/operátor výroby – Čech, který neodejde ve zkušební době.

Nejméně obvyklé pozice: vinař, kotelník, strojvedoucí, tenisový trenér, obsluha extruderu.

Nejvzdálenější země, odkud do ČR přišli pracovníci: Filipíny (10 141 km).

Největší nešvar trhu práce: Rostoucí fluktuace a časté odchody lidí již v průběhu zkušební lhůty.

Tři nejlépe placené pozice:

- CIO – 250.000 Kč,

- CEO – 250.000 Kč,

- CFO – 220.000 Kč.

Zdroj: Grafton Recruitment.

