Rekordní zájem o hotelový segment

Hotely jsou dobrá investice. Důvody nárůstu jsou na straně nabídky i poptávky. Obecně se zvyšuje zájem investorů o hotely coby investiční nemovitosti, protože cestování a cestovní ruch je dlouhodobě rostoucí sektor. Navíc hotelový segment představuje atraktivní alternativu vůči tradičním komerčním investicím, jako jsou například kancelářské budovy a nákupní centra.

Pro investory tedy hotely představují zajímavý způsob, jak obohatit portfolio tím, že do něj přidají bud více rizikovou, ale vysoce ziskovou investici, nebo naopak investici velmi stabilní a dlouhodobou. Jejich aktivitě nahrává také to, že kapitálu je dnes na trhu hodně, investoři tedy hledají, kam ho vložit, a jiných atraktivních možností není mnoho.

Zároveň momentálně pražský trh i ten v CEE konečně disponuje hotelovými nemovitostmi na prodej. Dosavadní vlastníci vnímají, že přichází pravý čas hotel prodat, protože hodnota jejich nemovitostí za poslední roky výrazně vzrostla a nyní se tento růst zpomaluje – mluví se o potenciální recesi a dalších možných rizicích, ziskovost začínají brzdit vzrůstající náklady na provoz (např. na personál). Poptávka se tedy setkává s nabídkou, a tak transakční aktivita roste.

Specifické pro Prahu a celý region střední a východní Evropy je, že se poprvé od pádu komunismu dostala do hledáčku velkých investorů. Ti si začali uvědomovat, že region již není tak rizikový a volatilní jako v předchozích letech, kdy zde hotelů vznikalo až příliš. „Teď je trh vyspělejší, sofistikovanější, stabilnější a transparentnější, tedy i méně zranitelný. To láká nejen mezinárodní investory, ale i ty domácí,“ komentuje to Bořivoj Vokřínek, Partner ve strategickém poradenství a vedoucí výzkumu v oddělení hotelových nemovitostí za region EMEA, Cushman & Wakefield.

Výkonnost pražských hotelů měřená parametry jako obsazenost, ADR (průměrná cena za pokoj) či RevPAR (tržby za disponibilní pokoj) je v současné době velmi silná. A předpokládá se, že dále poroste – především díky rostoucí poptávce a omezené nabídce s malým přírůstkem nových pokojů. V horizontu příštích tří let jich má přibýt jen asi tisícovka, a to hlavně díky těmto projektům: znovuotevřeni hotelu Evropa na Václavském náměstí pod značkou W Hotels, přestavba Cukrovarnického paláce na Senovážném náměstí na hotel Andaz nebo novostavba Hard Rock Hotel na Letné.

Vzhledem k velikosti zdejšího trhu nepředstavuje tisícovka pokojů nijak výrazný nárůst, stávajícím hotelům tak příliš nevzroste konkurence, která by mohla snížit jejich výkonnost. Oproti jiným městům v Evropě, kde se hotelů staví mnohem více, je to unikát – a další důvod pro rostoucí zájem investorů o Prahu.

Letošní objem transakcí by mohl dosáhnout až dvojnásobku loňské hodnoty, tedy jedné miliardy eur. Na trhu se totiž nyní nabízí nebo zvažuje k prodeji již devět hotelů.

Zdroj: Cushman & Wakefield