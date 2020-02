Role finančních expertů ve firmách se mění

Tyto závěry vyplývají to z nedávné studie Připraveni na budoucnost: Kariéra v účetnictví v novém desetiletí (Future Ready: Accountancy careers in 2020s), kterou připravila oborová vzdělávací organizace ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Uvedená studie popisuje 20 trendů, které v současné době výrazně ovlivňují obor financí a přináší změnu do všech příslušných profesí. K nejvýznamnějším trendům patří automatizace, snižující náklady a zvyšující rychlost a přesnost rutinních operací, konektivita, která umožňuje nové formy spolupráce, inovativní technologie jako umělá inteligence, blockchain či internet věcí, díky nimž dojde k přerozdělení práce mezi lidi a stroje, nastolení vyšší produktivity a vytvoření nového potenciálu pro lidskou činnost, a obří nárůst dat pro analýzu a další zpracování. Právě masivní množství dat a možnost jejich analýzy a dalšího využití hrají při změnách rolí ve světě financí vůbec nejzásadnější roli.

K dalším trendům, které studie identifikovala, patří i stírání hranic mezi zeměmi, výraznější věková diverzita týmů, zánik tradiční hierarchie ve firmách, nutnost spolupráce napříč týmy a odděleními organizace a v neposlední řadě i potřeba průběžného vzdělávání. „Rychlost, s jakou tyto trendy ovlivní změny rolí, je ohromná, a finanční manažeři, účetní i auditoři se musí na novou situaci připravit. Schopnost osvojovat si rychle nové informace bude pro náš obor zcela zásadní,“ komentuje Viera Kučerová, ředitelka českého zastoupení ACCA.

Nové kariérní role

Studie mimo jiné představila i nové kariérní role dnešních finančních manažerů. Patří k nim například:

Manažer rizik a jistot řídí podniková rizika, pomáhá s transparentností, předjímá problémy ovlivňující výkonnost podniku. Pomáhá naplňovat regulatorní požadavky a řeší složité daňové záležitosti.

řídí podniková rizika, pomáhá s transparentností, předjímá problémy ovlivňující výkonnost podniku. Pomáhá naplňovat regulatorní požadavky a řeší složité daňové záležitosti. Datový navigátor nachází nové obchodní příležitosti v rostoucím množství podnikových dat. Například zkoumá možnosti nových trhů nebo připravuje finanční a investiční plány.

nachází nové obchodní příležitosti v rostoucím množství podnikových dat. Například zkoumá možnosti nových trhů nebo připravuje finanční a investiční plány. Manažer obchodní transformace je architektem organizačních změn. Může řídit velké změny v podnikání nebo transformovat obchodní a finanční operace

je architektem organizačních změn. Může řídit velké změny v podnikání nebo transformovat obchodní a finanční operace Digitální evangelista sleduje přínosy nejmodernějších technologií v transformaci byznysu a procesů. V čele digitální transformace se znalostmi technologií, financí i byznysu propojuje týmy a oddělení.

sleduje přínosy nejmodernějších technologií v transformaci byznysu a procesů. V čele digitální transformace se znalostmi technologií, financí i byznysu propojuje týmy a oddělení. Průkopník udržitelnosti se zaměřuje na řízení výkonnosti organizace, kde sbírá, vyhodnocuje a reportuje aktivity se skutečnou přidanou hodnotou způsoby, které jsou pro okolní svět pochopitelnější. Udržitelnost podnikání je pro něj základem budoucího úspěchu.

„Abychom finančním manažerům a dalším expertům z oboru financí pomohli s přípravou na nové role, nabízíme jim kromě členství a certifikace ACCA i speciální bezplatný vzdělávací program ACCA-X, v jehož rámci si mohou snadno ověřit úroveň svých znalostí online a zjistit, na co dalšího by se měli zaměřit, aby i v nové éře mohli stále rozvíjet svou kariéru,“ říká Viera Kučerová. Vedle dvou základních kurzů Úvod do účetnictví a Účetnictví pro středně pokročilé jsou v rámci ACCA-X bezplatně k dispozici i kurzy související s řízením financí. Dostupné jsou v anglickém jazyce a absolvovat je lze během 6 týdnů.

Vzdělávání v průběhu celé kariéry je ve finanční sféře nutností. V řadě zemí patří auditorské a účetní profese mezi regulované a průběžné vzdělávání je pro jejich výkon nutnou podmínkou.

Celou studii Future Ready: Accountancy careers in 2020s si můžete stáhnout zde.