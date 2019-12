Trénink a rozvoj zaměstnanců v době Průmyslu 4.0

Podle průzkumu společnosti ManpowerGroup z jara 2019 Revoluce dovedností více zaměstnavatelů než kdy dřív, předpokládá, že v důsledku automatizace zvýší nebo zachová počet zaměstnanců – jedná se o zvýšení z 83 % na 87 % globálně a v ČR z 90 % na 94 % za tři roky. Globálně ze 41 % firem, které budou v následujících 2 letech automatizovat některé činnosti, 24 % vytvoří nová pracovní místa a firmy, které zavádějí automatizaci nejintenzivněji, vytvářejí nejvíce pracovních míst. Tato pracovní místa většinou požadují takovou kombinaci tvrdých a měkkých dovedností, které jsou na trhu práce velmi těžko dostupné.

Podle nedávného průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebným profilem nemůže 36 % českých firem a 45 % firem globálně obsadit svá volná pracovní místa. Podle celosvětového průzkumu ManpowerGroup Digital Workforce Succession in Manufacturing, ManpowerGroup and UI Labs se 49 % pozic ve výrobě v následujících 3-5 letech bude v důsledku digitalizace a automatizace muset změnit. Ve studii Světového ekonomického fóra – Future of Jobs Report 2018 bude potřeba zvýšení kvalifikace nebo rekvalifikace u 54 % zaměstnanců. Očekává se, že přibližně 35 % z nich bude vyžadovat dodatečné školení v délce 6 měsíců, 9 % bude vyžadovat přeškolení trvající 6-12 měsíců a 10 % bude vyžadovat školení delší, než 1 rok.

Například ještě nedávno firmy vnímaly oblast inženýringu, IT a výroby jako 3 oddělené oblasti úplně rozdílných kompetencí. Tím, jak nové technologie proměňují firmy a výroba automatizuje a sofistikuje, vznikají nové inženýringové role ve fyzické výrobě. Stejně tak obor IT prostupuje oblastí inženýringu i samotné výroby, protože se již nezabývá jen hardwarem, ale významně se podílí na vytváření produktu, služeb a celého řešení pro klienta. Jednotlivé oblasti kompetencí se tak začínají propojovat a lidé mohou snáze prostupovat do jiných oblastí uplatnění, pokud však firmy umí příbuzné kompetence identifikovat a pak rozvíjet.