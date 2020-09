Výnosy technologických firem povětšinou nezklamaly

To ovšem neznamená, že technologické firmy nemusejí představovat riziková aktiva. Spekulativní obchody v této oblasti způsobily, že se v této oblasti trh již odrazil ode dna dosaženého v březnu. Investoři od těchto firem mají ale značná očekávání, která je třeba naplnit. Situace technologických organizací má rovněž značný dopad na všeobecné nálady na trhu, musíme si totiž uvědomit, že tento sektor tvoří třeba téměř 40 % indexu S&P 500. Ten se v srpnu dostal zpět na předkrizovou úroveň, právě díky úspěchům technologických firem.

Technologický sektor si ale jako investiční příležitost vede dobře dlouhodobě. Ilustruje to tabulka růstu cen akcií technologických společností, které můžeme zařadit mezi top 6 v této kategorii. Pětileté nárůsty hodnot akcií tam jsou v rozpětí od 165 do 560 procent. To už představuje solidní nárůst investic.

Informační technologie nejsou ale jediným tahounem akciových trhů, hodně nadějí se vkládá také do sektoru zdravotnictví, i když některé tituly mohou být značně volatilní vzhledem k očekávání úspěchů při vývoji vakcíny proti novému koronaviru.

Co stojí za úspěchem?

IT patří mezi vysoce konkurenční obory a delší dobu uspěje jen ten, kdo dlouhodobě osvědčí svůj inovativní „drive“ a schopnost díky inovacím uchopit nové tržní příležitosti. Nutnost stále inovovat se nevyhýbá ani gigantům, jako je Microsoft, který už vypadal, že usne na vavřínech svých Windows, ale nakonec se mu podařilo přes určité neúspěchy v mobilním sektoru chytit druhý dech.

Za úspěchy technologických firem tak stojí i nové a rozvíjející se obory, jako jsou mobilní technologie, blockchain, samořiditelné vozy, internet věcí, umělá inteligence, strojové učení nebo cloud.

V řadě případů jde o oblasti, které mohou vzbudit více očekávání než přinést skutečné obchodní výsledky. To s sebou nese i určitou míru rizika – pokud některá z těchto firem očekávání nesplní, může se to negativně projevit ochlazením nadšení investorů a cena akcií takové společnosti může poklesnout. Naštěstí zralé firmy nestojí jen na očekáváních, ale disponují zpravidla i portfoliem zavedených produktů nebo služeb, které je v případě nějakého dílčího selhání podrží.

Vítězem, co se týče pětiletého růstu ceny akcií, je Amazon. Je příkladem společnosti, které krize spojená s pandemií COVID-19 pomohla. Důležitým byznysem Amazonu je totiž e-commerce, tedy sektor, který v reakci na koronavirovou krizi stoupl globálně. Firmě se rovněž podařilo podstatně navýšit počet předplatitelů služby Amazon Prime, která za cenu 119 dolarů ročně zajišťuje expresní doručení zásilek z e-shopu.

V době karanténních opatření nepřekvapí úspěch streamovací služby Netflix, která v našem přehledu zaujala stříbrnou příčku. A to i přesto, že právě uvalení karantény na studia vedlo k přechodnému zastavení výroby nových pořadů.

Také bronzový Microsoft si během minulých měsíců vedl dobře. Stojí za tím poptávka po kolaborativním softwaru, herních zařízeních nebo cloudovém softwaru. Poptávku opět stimulovala karanténní opatření a zvýšený objem vzdálené práce.

Pro velké plaftfomy, které žijí především z poskytování inzertního prostoru, jako jsou Facebook nebo Google (jehož vlastníkem je společnost Alphabet), pandemie znamenala ztrátu příjmů. Přes větší zájem o on-line služby a obchod vypadla řada velkých inzerentů – třeba z oblasti cestovního ruchu.

Tržní kapitalizace

Velikost firem měřená jejich celkovou tržní kapitalizací, nesleduje přímo úspěchy při nárůstu cen akcií. V technologickém sektoru podle údajů údajů severu Finviz.com vede s přehledem společnost Microsoft, jejíž hodnota je 1 689 miliard amerických dolarů, a prakticky třikrát tak převyšuje svého konkurenta na druhém místě, kterým je firma Apple (552 mld. dolarů). Na třetím místě je pak veřejnosti již méně známý výrobce hardwaru TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Pohled na budoucnost

„Pokud se podíváme na budoucnost, faktory jako pomalý ekonomický růst, nízká inflace a nízké úrokové míry budou mít na technologický sektor pozitivní vliv. Bez ohledu na příznivé podmínky zůstanou technologické akcie stále zranitelné vůči krátkodobým korekcím trhu. I když se akciový trh v důsledku pandemie propadl, technologické akcie ukázaly svou odolnost a předběhly zbytek trhu,“ komentuje výhledy Justinas Baltrusaitis, analytik z londýnské společnosti BuyShares.co.uk, a dodává, že mezi rozvíjející se tržní příležitosti budou patřit cloud, analytika a digitální aplikace.

Úvodní foto: Depositphotos