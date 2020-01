2 tipy na výhodné nebankovní půjčky

Dostat se do finančně nevýhodné situace bohužel není vůbec nijak složité. Stačí třeba nějaká složitější porucha automobilu, pokažený domácí spotřebič nebo cokoli jiného. Nemáte-li dostatečnou finanční rezervu, nejspíše budete muset sáhnout po nějakém úvěru. Na finančním trhu se půjček nachází spousta.

Jak zvolit tu správnou nebankovní půjčku?

Vybrat si tu správnou přesto nemusí být vůbec jednoduché. Optimální je vybrané úvěry porovnat z pohledu přeplatků, sankcí a dalších důležitých aspektů. Učinit tak můžete buď sami po nastudování parametrů půjček, nebo přímo online prostřednictvím různých kalkulaček. My vám v následujících řádcích dáme hned 2 tipy na nebankovní půjčky, jež se vám mohou určitě hodit.

Půjčka Kamali

Jen velmi složitě bychom hledali někoho, kdo nezná vcelku chytlavě ozvučené reklamní spoty půjčky Kamali. Jedná se o půjčku, za kterou stojí společnost Home Credit. Žádat o ni můžete online, a to poměrně jednoduše. První půjčku lze získat až do výše 15 000 korun. Jestliže částku splatíte do 14 dní, jedná se o půjčku bezplatnou. Další půjčky mohou dosahovat vyšších sum. Druhá 20 000 korun. K získání úvěru budete potřebovat mobilní telefon, občanský průkaz, bankovní konto, výpis z účtu. Sjednání půjčky je doslova expresní a peníze můžete mít na vlastním účtu velmi rychle.

Půjčky od Zonky

Poměrně známé jsou půjčky od Zonky. Jedná se o takzvané P2P půjčky, kdy lidé půjčují lidem. Ostatně tento slogan také Zonky jednoznačně hlásají a lákají na něj spousty svých nových klientů. RPSN začíná u tohoto úvěru na 3,63 %, přičemž splácet lze až 7 let. Půjčit si mohou zájemci sumu od 20 až do 750 000 korun. Poplatek se hradí jednorázově a činí 2 % z cílové sumy. A rychlost realizace půjčky? Schválení se pohybuje kolem 2 minut a peníze přijdou na účet do 5 minut.

Úvodní foto: Steve Buissinne, Pixabay