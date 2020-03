Lekce z roku 2008: Zlato jedním z hlavních indikátorů

Globální trhy se teď řídí podle investorů, kteří přecházejí na hotovost nebo pokladniční poukázky a kterým nejde o zajištění, diverzifikaci, ani bezpečné útočiště. Zaměřují se pouze na zachování kapitálu. Nejde jim o to, aby jim peníze vynášely, ale aby je dostali zpět. Takové chování je typické pro konec cyklu a k jeho zvrácení je zapotřebí katalyzátoru, kterým může být podle nás jedině koordinovaná globální politická odezva. Ale něco takového se snažil Donald Trump v posledních letech ze všech sil zadupat do země, takže to rozhodně nebude jednoduché.

Nedávný pokles zlata považujeme za dočasný, neboť lze očekávat příznivý vývoj, až bude nefunkční monetární politika nahrazena fiskálními výdaji. Ty s sebou přinesou zvýšené riziko inflace, které obnoví zájem o zlato.

Návrat do minulosti

Srovnávat současný vývoj s historickými událostmi je vždy obtížné, ale my zde přesto vidíme jistou podobnost se situací, která nastala při celosvětovém výprodeji akcií v roce 2008 a počátkem roku 2009. Na níže uvedeném grafu agentury Bloomberg jsou zvýrazněny výsledky ETF zaměřených na zlato, akcie producentů zlata a index S&P 500.

I během globální finanční krize v roce 2008 jsme zažili propad zlata, a to navzdory tomu, že mělo status bezpečného útočiště. To se však změnilo, jakmile se světoví politici odhodlali něco skutečně podniknout – nejprve to byla schůzka G7 v Londýně a v září pak americký Senát vystavil americkým korporacím bianco šek ve formě vládního programu TARP.

Od listopadu do března pak zlato posílilo o téměř 40 %, protože se stalo oblíbeným prostředkem zajištění proti reflaci. Akcie se však nevzpamatovaly až do března 2009. Máme za to, že něco podobného nastane, až světoví politici konečně přestanou slibovat a začnou skutečně něco dělat a nastoupí výdaje, úvěry a přímý přístup k finanční podpoře.

Navzdory čtvrtečnímu propadu, který způsobila honba za hotovostí, zůstává zlato jedinou komoditou, které se od 17. ledna, kdy se na našich monitorech začaly objevovat alarmující informace o viru Covid19, dosud drží v černých číslech. Znovu se zastavilo na úrovni podpory 1550 dolarů za unci, ale vzhledem k trvalému riziku dalšího oslabování akcií i obligací ještě nejspíš nebude připraveno začít znovu stoupat. Počet otevřených pozic u kontraktů futures na zlato na Comexu je nejnižší od loňského srpna, což jasně ukazuje, že trh podstatně zeštíhlel. A je tak v lepší pozici, aby zareagoval, až zlato znovu obdrží dobré zprávy.

Autor pracuje jako hlavní komoditní stratég Saxo Ban

Úvodní foto: © Tomislav Forgo - Fotolia.com