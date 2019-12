14. výroční konference itSMF CZ: Přípravy běží

Správa IT služeb (ITSM) prošla v posledním desetiletí transformací. Na jedné straně jsou nástroje a technologie stále sofistikovanější a procesy efektivnější. Současně byla IT oddělení vystavena tlaku na lepší sladění svých služeb s podnikatelskými činnostmi a demonstrovala, jak přispívají k úspěchu podniku. V některých případech musí společnosti utratit IT peníze původně určené pro investice do jiných technologií s cílem dosáhnout shody s předpisy, příklady jsou Sarbanes Oxley, COBIT a ISO 20000.

Svět, ve kterém žijeme, je zase o rok starší, doufejme, že i moudřejší. Totéž platí pro komunitu managementu IT služeb (ITSM) v tom smyslu, že se celý obor posunul v roce 2019 vpřed. Byly uveřejněny nové verze ITIL i COBIT.

IT Service Management (ITSM) se stále vyvíjí a tento vývoj vyvolává řadu otázek, na které by pořadatelé konference rádi přinesli odpovědi a umožnili účastníkům:

získat nejnovější znalosti o tématech, trendech a osvědčených postupech v oblasti správy služeb,

poslechnout si „co byste měli dělat“, „proč byste to měli dělat“, praktické rady „jak začít“ a „jak se zlepšovat“,

vybudovat si síť odborníků a informačních zdrojů, spolupracujte na nápadech a diskutujte o společných výzvách,

seznámit se s předními dodavateli ITSM nástrojů a dalšími doplňkovými nabídkami správy služeb,

získat více informací o směru, kterým se odvětví řídí (budoucnost ITIL, jak se vyrovnat se zvýšenými očekáváními podniků atd.),

objevit nové způsoby, jak povzbudit osobní a profesní rozvoj tím, že se dozvíte více o profesionálním systému řízení služeb (PSMF) a o přístupu k případovým studiím.

Program je připraven ve spolupráci se sdružením CACIO, itSMF International a itSMF Slovakia. CIO Business World je mediálním partnerem akce.

Konference itSMF CZ1 se bude opět konat v konferenčních prostorách komplexu Cubex Centrum, Na Strži 2097/63, Praha 4. Na základě zájmu a ohlasů z minulých ročníků volíme tři sály pro paralelně běžící tematické bloky a velkorysý prostor pro stánky.



Konference je tradičně dvoudenní a bude probíhat ve čtvrtek v čase 9–18 a v pátek v čase 9–13 hodin. Po oba dny bude zajištěno občerstvení.

Postupné naplňování programu konference můžete sledovat na webu konference http://conference.itsmf.cz/

Registrace je spuštěna:

https://conference.itsmf.cz/rocnik/conference-2020/

