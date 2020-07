4 osvědčené strategie, díky kterým mohou CFO uspořit

Dotazování mezi 317 CFO a lídry odpovědnými za oblast financí se uskutečnilo koncem března 2020. Průzkum ukázal, že 62 % z nich plánuje více než desetiprocentní škrtání rozpočtů v oblasti tzv. SG&A výdajů (prodejních, obecných a administrativních – tedy „neproduktivních“ výdajů). A to právě v souvislosti s pandemií COVID-19. Zbylých 38 % finančních ředitelů prozatím žádné výraznější škrty neočekává; naopak 18 % plánuje výrazné škrty, které přesahují 10 %, a to ve všech kategoriích nákladů SG&A.

„Škrtání napříč všemi kategoriemi SG&A výdajů se většinou ukáže jako poměrně krátkozraké. Je například jasné, že koronavirus nastartoval trvalý posun směrem k většímu podílu práce z domova. To vytvoří dodatečný tlak na IT, a požadovat od něj tudíž stejné úspory jako v jiných oblastech může vystavit podnik větším rizikům, nebo negativně ovlivnit byznys kontinuitu,“ upozorňuje viceprezident společnosti Gartner Dennis Gannon.

Analytici Gartneru proto doporučují, aby se manažeři odpovědní za oblasti financí drželi při hledání možných úspor čtyř následujících taktik, které se již dříve osvědčily.

1. Přemýšlejte ve velkém

CFO by měli uvažovat o věcech větších, než je pouhé snižování počtu zaměstnanců nebo plošné škrty. Z výzkumů Gartneru vyplývá, že úspěšné podniky konsolidují svá portfolia produktů a služeb do o 24 % menšího počtu byznysových divizí či linií. Příliš široká portfolia produktů či služeb znamenají skryté náklady na komplexnost, a to může negativně ovlivnit ziskovost. Vedení podniku by proto mělo nejprve udělat analýzu provozu, financí i procesů a na ní postavit plán strategie skutečných úspor.

2. Zapojte byznys

Obtížná rozhodnutí a programy škrtů nemůže řídit jen finanční management a jeho tým. Obchodní manažeři a lídři funkčních linií lépe znají svá vlastní oddělení, a díky tomu mohou identifikovat efektivní a smysluplná úsporná opatření. „Lze to řešit například tak, že CFO se svým týmem přiřadí ke každé významné nákladové položce byznys lídra. Ten následně sestaví provozní, finanční a procesní analýzu, na jejímž základě lze v dané oblasti zavést skutečná úsporná opatření,“ radí D. Gannon.

3. Zaveďte nové indikátory

Aby bylo včas možné odhadnout dopad zpomalení, které bylo způsobeno probíhajícími opatřeními, měli by CFO průběžně monitorovat ekonomické indikátory, které jsou schopné odhalit změny oproti tradičním obchodním cyklům. Je třeba sledovat trendy externího trhu a zákaznická data a propojit je s dosavadními interními výkonnostními indikátory a KPI. Cílem je, aby podnik byl připravený identifikovat nově se rodící příležitosti a mohl do nich rychle přesouvat zdroje. Pokud to udělá rychleji než konkurence, pomůže mu to před ní zajistit náskok.

4. Připravujte pravidelně aktualizovanou zprávu o „změnách povětří“

Sestavte zprávu určenou firemnímu vedení, která shrne vše, co může byznys zbrzdit, nebo mu naopak napomoci, a kvantifikujte v ní nejistoty externích vlivů, které souvisejí s COVID-19. Tuto zprávu stavu „podnikatelského povětří“ pravidelně aktualizujte. Díky ní mohou být lépe vidět plné finanční dopady pandemie a bude moci snáze najít správné indikátory.



„CFO by měli pověřit přípravou této zprávy ty, kdo jsou běžně odpovědní za forecasting. Sami tak lépe pochopí, jaké externí faktory mohou byznysu uškodit, nebo mu naopak pomoci a odpovídajícím způsobem se na ně připravit,“ uzavírá sérii doporučení D. Gannon.

Úvodní foto: Adobe Stock