Home office přináší problém sladění pracovního a osobního života

Na problémy ukázal třeba rozsáhlý průzkum na vzorku přes 1 200 zaměstnanců ze zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy (včetně České republiky), který uskutečnila realitní společnost CBRE. Sedm z deseti respondentů tohoto průzkumu hodnotilo home office kladně a hlavním důvodem byla flexibilita, kterou zmínilo 54 % z nich. Jedním z podstatných problémů ale ukázalo obtížné skloubení osobního a pracovního života. Je zajímavé, že podle uvedeného průzkumu s tím měli problém i zaměstnanci v Rakousku, přestože tato země byla s 9,9 % lidí pracujících z domova i před pandemií lídrem tohoto způsobu práce.

Pro dosažení rovnováhy mezi osobním a pracovním životem neexistuje univerzální poučka, která by byla aplikovatelná na všechny. V současné době hovoříme více o work–life integrity. Znamená to nejen rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, ale daleko více sladění a integrování obou částí do života. Souvisí to zejména s nástupem nových generací do produktivního pracovního procesu a jejich nastavením k práci samotné. Už nefunguje pouze jasné dělení na „teď pracuji“ a po osmi hodinách jdu domů a mám osobní část.



Mladé generace upřednostňují integrování volnočasových aktivit i rodiny do celodenní organizace. Rovnováhu si může každý rozvrhnout podle svých potřeb. Důležitý je pocit spokojenosti a radosti jak z práce, tak i osobní části.

„Ve své koučovací praxi se často setkávám s manažery generace X, kteří se potýkají právě s rozložením a nastavením aktivit a velmi těžko chápou své mladší kolegy, které označují jako „líné a málo produktivní“. V momentě, kdy si sami ujasní, jak by mělo vypadat nastavení, ve kterém se budou cítit dobře, pochopí zpravidla i motivaci a myšlení mladších kolegů. Domnívám se, že ti, kteří umí pracovat s propojením pracovní a osobní roviny (work-life integrity), zvládnou daleko snadněji i nové nároky vyvolané aktuální situací,“ vysvětluje Martina Jandečková, koučka vzdělávací společnosti MgC Group.

Jak se ale doma nezbláznit, zvláště pokud nastane problém, jako je karanténa či vynucená práce z domova? Společnost MgC doporučuje tato základní pravidla:

1. Udělejte rozvrh pro celou rodinu

Jste zvyklí vstávat do práce dříve než děti do školy? Pokračujte v nastavených pravidlech. Vám to dá ráno třeba i hodinu a půl jen pro sebe. Je jedno, jestli v tom čase vyřešíte pracovní emaily, vytvoříte prezentaci, nebo uvaříte oběd, který si děti v poledne jen ohřejí. Ten čas vám už nikdo nevezme.

2. Mějte svůj prostor

Pokud máte dostatečně velký byt, pracujte každý „ve svém“. Děti mají školu v pokojíčku, vy kancelář v obývacím pokoji. Vzájemně se svými povinnostmi nebudete rušit a můžete se lépe soustředit. Nemáte dostatek prostoru? Zkuste špunty do uší, nebo motivační hudbu do sluchátek.

3. Pomáhejte si

Vy můžete pomoct dětem s násobilkou a dalšími domácími úlohami, oni vám například s problémy na počítači, se kterými si opravdu rozumí. Pohled do světa toho druhého pomáhá vzájemnému pochopení a toleranci.

4. Nezapomínejte na pohyb

Udělejte dětem ráno rozcvičku, nebo s nimi vyrazte během prvních jarních dnů na procházku do lesa. Rozproudění krve v těle pomůže zrelaxovat unavenou hlavu. Úkoly ze školy nebo projekty do práce půjdou rychleji dokončit.

Je také třeba zachovat si pozitivní myšlení, a to i v případě, kdy nás obklopují negativní zprávy, jak jsme to zažili při poslením mimořádném stavu.

Úvodní foto: Fotolia/Adobe stock