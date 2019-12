Jaké jsou dostatečné investice do kybernetické bezpečnosti?

Firmy mezi 250 a 1000 zaměstnanci nejčastěji za zabezpečení utratí ročně do 250 000 dolarů, je jich 46 %. Mezi 250 000 a 1 milionem dolarů utratí 43 % takových firem a nad 1 milion 11 %. I tak si ale nejvíce na nedosažitelnost alespoň minimální nutné úrovně zabezpečení stěžují oproti předpokladům středně velké firmy. Ty nejmenší totiž mají pocit, že nejsou pro útočníky tak lákavým cílem a že jim tudíž stačí méně nákladné zabezpečení.

Podle průzkumu většina firem stále cítí, že musí zavést další efektivní prvky do svého kybernetického zabezpečení, a to bez ohledu na to, jak vysoký rozpočet si na něj vyhradili. Ukazuje se tak, že rozpočet může výrazně ovlivnit kybernetickou bezpečnost, ale existují i další věci, které mohou firmy udělat pro zvýšení ochrany svých dat. Na dotaz, na koho se spoléhají nejvíce, pokud jde o bezpečnostní znalosti, pouze 37 % respondentů odpovědělo, že se spoléhají na interní zaměstnance. 28 % respondentů uvedlo, že se nejvíce spoléhají na profesionální sítě, monitorující kybernetické hrozby.

Jaké další faktory brání firmám dosáhnout efektivní kybernetické bezpečnostní infrastruktury?

I když ředitelé firem ví, co musí udělat k provozování bezpečnostní infrastruktury, nemusí to nutně znamenat, že jsou schopni uvést tyto znalosti do praxe. To je důvod, proč by měli ve firmě mít interního experta na kybernetickou bezpečnost, který je schopen provozovat bezpečnostní technologii a chápe, jaká bezpečnostní rizika dané firmě hrozí. Najít takového experta je ovšem obtížné. Podle studie společnosti ISC chybí na světě 3 miliony odborníků na kybernetickou bezpečnost.

Ze studie vyplynula tato doporučení:

1. Z řešení, která máte nasazená, dostaňte maximum. Využijte školení dodavatelů, technickou podporu, účastněte se tréninků. Když už jste zaplatili za technologii, tak ji chtějte používat co nejefektivněji.

2. Přejděte na zero trust model. Tím získáte naprostý přehled o své síti a všemu co se k ní připojuje.

3. Vychovejte si svého experta – dejte mu možnost růst a vzdělávat se.

4. Pokud všechna ostatní řešení selžou, využijte outsourcing bezpečnosti

Celou studii najdete zde.