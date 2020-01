Monster Career otevírá novou divizi InTA a bude pro český trh hledat kandidáty v zahraničí

Při současném nedostatku pracovních sil v České republice je jednou z možností, kterou firmy mají, vyhledávat pracovníky v zahraničí. Nová divize českým firmám pomůže najít specialistu, který není v ČR k dispozici a zároveň není nutné, aby uměl česky. Také přivede kandidáty na pozice, na kterých je požadován konkrétní cizí jazyk ze zemí v rámci EU i mimo ni. V neposlední řadě InTA pomůže českým firmám, které chtějí expandovat do zahraničí a hledají vhodné kandidáty v cílové zemi.

„Naše primární strategie je vytěžit více z internetové inzerce a měnit zaměření se na přivádění talentů ze zahraničí. Máme k tomu skvělý mezinárodní tým hovořící deseti cizími jazyky a také rozsáhlou síť sesterských společností. Tuto strategii vnímám jako ideální řešení aktuální situace na trhu práce, kde je kvůli extrémně nízké nezaměstnanosti stále náročnější obsadit volné pracovní pozice,“ říká Michal Vydržel, country manager a výkonný ředitel Monster Career CZ a výkonný ředitel InTA.



Michal Vydržel má za sebou více než dvacet let zkušeností z manažerských postů v IT firmách a finančním segmentu. Pracoval mimo jiné na Wall Streetu ve společnostech Goldman Sachs a Morgan Stanley. Před nástupem do Monster Career CZ působil na mezinárodní pozici v Microsoftu a dříve zastával funkci senior vice presidenta ve firmě Y Soft.



InTA (www.inta.cz) je divizí společnosti Monster Career CZ. Monster Career CZ je provozovatelem portálu monster.cz. Je součástí nadnárodní skupiny Alma Career, která zastřešuje online řešení pro nábor ve Skandinávii, pobaltských zemích, Balkánu a regionu Střední a Východní Evropy.

Úvodní foto: Michal Vydržel, Monster Career CZ