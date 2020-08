Pro ERP systémy platí, že největší hrozbou je únik nebo ztráta dat

Existují nějaká obecná pravidla, podle kterých by se mohly podniky rozhodnout, zda je pro ně výhodnější provozovat ERP systém on-premise nebo v cloudu?

Určitě bychom nějaká pravidla našli. Dnes je například docela problém zaměstnat kvalitního IT profesionála, který se firmě bude o IT systémy starat. Důvodem není jen to, že mzdy v tomto sektoru zásadně vyskočily, ale i fakt, že jednoduše nejsou na pracovním trhu k dispozici. Navíc existuje progresivní trend, kdy firmy již nechtějí nabízet čas lidí jako službu, ale nabízejí nějakou funkcionalitu jako službu all-in-one. Zákazník má pak předvídatelné náklady a dodavatel nemusí přemýšlet, co je v ceně dodávky a co není, a proto vše lépe funguje. Cloudové služby musí fungovat nepřetržitě, na to je dnes kladen největší důraz. Dokonce už ani neregistruji takový tlak zákazníků na precizní definici SLA v kontraktu, protože pokud služba nebude dobře fungovat, nikdo ji nebude chtít. Výhoda cloudových služeb je v tom, že jedna věc se na straně poskytovatele řeší jednou, a to co nejlépe. Velcí i drobní uživatelé pak dostanou stejnou kvalitu. Ta bývá u on-premis systémů různá.



Jaké výhody skýtá hybridní (částečně on-premise, částečně cloudový) provoz ERP systémů?

Existují situace, kdy může být dobré si ponechat část systému on-premise. Například řízení výrobní linky. Minimalizuje se tak riziko výpadku výroby následkem přerušení komunikace s cloudem. Vyspělé ERP systémy pak dokážou vyměňovat data prostřednictvím API jak v synchronním i asynchronním režimu, a tímto způsobem se propojí. Rozhodující také jistě bude citlivost dat, která uživatel zpracovává. Někdy je to pro uživatele důvod, proč nechat systémy u sebe.



Jak současné ERP systémy ovlivňuje nástup strojového učení a umělé inteligence?

Domnívám se, že umělá inteligence se ve větším měřítku do ERP systémů teprve dostane. Dnes se můžeme setkat například s převodem papírových dokladů do datové podoby, možná nějakými prediktivními algoritmy nad existujícími daty. Čekal bych, že v budoucnu půjde s ERP systémy například komunikovat hlasem a že nám třeba budou schopny navrhovat co bychom měli udělat atp. V této oblasti ale zatím není technologie dostatečně zralá a chvíli to ještě zabere. Otázka je tedy kdy, ne jestli. Uvidíme, zda bude jednoho dne ERP systém sám bez zásahu člověka optimalizovat kapacitní plán nebo platit závazky a optimalizovat přitom kontokorent nebo třeba zajišťovat materiál do výroby. Vypadá to zatím jako sci-fi, ale proč ne.



Jaké bezpečnostní hrozby jsou dnes pro ERP systémy těmi nejvážnějšími? Mají cloudové ERP systémy nějaké specifické nároky na bezpečnost?

Pro ERP systémy asi stále platí, že největší hrozbou je únik nebo ztráta dat. To je problém zejména u on-premise systémů, protože je prokázáno, že většina podobných bezpečnostních incidentů jde zevnitř firmy. U ztráty dat je v současné době velkou hrozbou rostoucí aktivita kryptovirů. Pokud je on-premis systém špatně spravován, je v případě průniku kryptoviru ztráta dat nevyhnutelná. Ve všech medializovaných případech se pravděpodobně jednalo o chybu IT správců. U cloudových systémů je bezpečnosti věnována mnohem větší pozornost, odbornost a finance. Proto jsou proti uvedeným hrozbám odolnější. Na druhou stranu mohou být vystaveny tzv. DoS útokům, které mohou zapříčinit dočasnou nedostupnost, dokud není útočník odstaven.

Jaké trendy ve vývoji ERP systémů budou hrát největší roli v roce 2020 a letech následujících?

S ohledem na aktuální situaci s tlakem na práci z domova, je pro uživatele ERP systémů klíčová dostupnost online. Toto elegantně řeší právě provoz ERP v cloudu. S tím částečně souvisí také nutná otevřenost ERP systémů pro rychlou komunikaci s jinými online aplikacemi a specializovanými systémy nebo třeba internetem věcí prostřednictvím moderního API.

Úvodní foto: ABRA Software