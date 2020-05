43 % Čechů zrušilo plány na dovolenou v zahraničí

Dvě třetiny Čechů by pak uvítaly příspěvek od zaměstnavatele v podobě rekreačních poukazů. Průzkum proběhl na začátku dubna na reprezentativním vzorku 1 022 respondentů.

Omezení cestování do zahraničí patří mezi vládní opatření v boji proti koronaviru, která budou pravděpodobně trvat několik měsíců. Češi už proto nepočítají s tím, že by letošní dovolenou strávili v zahraničí, 43 % své plány na léto změnilo. Necelá třetina Čechů dovolenou v zahraničí plánovala, ale nepojede na ni, 11 % dokonce zrušilo už objednaný zájezd, stejný podíl Čechů ale zatím stále plánuje do zahraničí vyrazit. Zbytek dovolenou u moře neplánoval. „Malá část Čechů se představy dovolené u moře zatím nechce vzdát, zvlášť pokud na ni vyráží každý rok. Je ale pravděpodobné, že s blížícím se létem bude zrušených zájezdů přibývat a kapacity pobytů v Česku se začnou rychle plnit,” komentuje výsledky průzkumu Václav Kurel, ředitel společnosti Benefit Management, která poskytuje zaměstnanecké benefity pod značkou Benefit Plus.

Češi, kteří změnili své plány, si dovolenou u moře chtějí vynahradit cestováním po Česku, 35 % z nich plánuje několik kratších pobytů, 20 % dovolenou s koupáním a 14 % pobyt na českých horách. Další pětina z nich zatím neví, jak si zrušenou dovolenou vynahradí a zbylých 8 % si ji nahrazovat nebude a odloží ji na později. Češi tak turistickému sektoru pomohou, ale výpadek zahraničních turistů podle Václava Kurela nenahradí. Hotelům a restauracím by podle něj mohly pomoci daňově zvýhodněné rekreační poukazy, které připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. „Firmy budou pravděpodobně rušit různé kvartální bonusy, takže budou motivované aspoň takto odměnit zaměstnance za práci ve ztížených podmínkách a navíc tak přispět českému turismu. Po našich zkušenostech s tímto benefitem na Slovensku bych ale doporučil nezavádět ho pro firmy jako povinnost a také omezit počet podmínek čerpání poukazů, aby firmám nevznikla příliš velká administrativní zátěž,” říká Václav Kurel. Příspěvek od zaměstnavatele na dovolenou v Česku by podle průzkumu Benefit Plus uvítalo 68 % Čechů, 17 % by ho nevyužilo a dalších 15 % ho považuje za zbytečný náklad pro firmy.

