Barometr fúzí a akvizic: V ČR se loni uzavřelo celkem 282 transakcí

„Očekávání pokračující vysoké transakční aktivity se loňském roce potvrdilo. I přes meziroční mírný pokles hodnotíme dění v oblasti fúzí a akvizic velmi kladně. Klíčovým faktorem podporujícím vysokou aktivitu na českém trhu fúzí a akvizic v roce 2019 byl pokračující pozitivní vývoj makroekonomické situace. To se vše změnilo s příchodem globální pandemie Covidu-19, která od března 2020 prakticky zastavila světovou ekonomiku. Dopad na trh fúzí a akvizic alespoň na nejbližší období bude zásadní,“ uvádí Štěpán Flieger, ředitel oddělení fúzí a akvizic společnosti EY v České republice.

Od roku 2016 lze sledovat opět rostoucí trend v přílivu investorů ze zahraničí, co se týče počtu jednotlivých transakcí. V roce 2019 poměr akvizic realizovaných zahraničními investory vůči celkovému počtu transakcí dosáhl vůbec nejvyšší hodnoty, a to 34 %. Nejaktivnějšími zahraničními investory byli v roce 2019 Němci s celkem 17 uzavřenými transakcemi následováni Američany a Rakušany.

Oproti minulému roku první dvě pozice v řazení dle počtu uzavřených transakcí v rámci jednotlivých sektorů zůstaly nezměněné. Na prvních dvou místech zůstávají stále realitní transakce a akvizice technologických firem. Došlo však ke změně relativního zastoupení obou sektorů v rámci celkového počtu transakcí. I přesto, že došlo k cca 5% poklesu (absolutně 25 transakcí) u realitních transakcí, tak hned tři transakce z tohoto sektoru se dostaly do výběru TOP10 za rok 2019. Ve dvou z těchto tří transakcí hráli roli korejští investoři.



U technologických firem jsme naopak zaznamenali o 8 více úspěšně dokončených transakcí. V tomto sektoru můžeme zmínit významnou transakci, kdy došlo k prodeji majoritního podílu ve společnosti Kiwi.com za cca 130 mil. USD a kupujícím byla společnost General Atlantic.

Na předních místech se pak tradičně umístily sektory jako výroba, spotřební zboží a energetika, kde důležitou roli hrají dva z dlouhodobě nejaktivnějších hráčů na trhu fúzí a akvizic, a to ČEZ a EPH. Právě ze sektoru energetiky jsou další dvě největší transakce roku 2019. Za více než 2 mld. USD koupilo konsorcium vedené společností Macquarie Infrastructure and Real Assets, do nějž patří British Columbia Investment Management Corporation a Allianz Capital Partners, zbývající podíl (50,04 %) a stalo se tak 100% vlastníkem společnosti innogy Grid Holding, a.s. Druhou významnou transakcí byla akvizice 100% podílu ve společnosti Alpiq Generation CZ společností Sev.en Energy vlastněnou Pavlem Tykačem. Hodnota této transakce byla cca 313 mil. USD.

