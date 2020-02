Nejvyšší mzdy v zemích V4 má Praha

Z rozsáhlého srovnání mezd v České republice, Slovensku, Maďarsku a Polsku, který uskutečnila personální agentura Grafton Recruitment, vyplývá, že ve většině oborů a pracovních pozici dosáhnou zaměstnanci na nejvyšší mzdy v Praze, ačkoliv se najdou i výjimky. Například programátoři si nejvíce vydělají v Budapešti, HR ředitelé v Bratislavě a marketingoví experti ve Varšavě.

„Trh práce v ČR je v rámci zemí V4 nejrozvinutější a zároveň nejnapjatější. V porovnání se Slovenskem, Maďarskem a Polskem ještě stále dosahujeme nejvyšší průměrné mzdy, což může být pro uchazeče o práci ze sousedních zemí motivující,“ říká Martin Malo, ředitel personální agentury Grafton Recruitment, a dodává: „Nejlepší podmínky pro migraci pracovních sil mezi zeměmi jsou tradičně mezi Českou republikou a Slovenskem, stále častěji však do ČR za prací přicházejí i Poláci. Náš průzkum ukázal, v jakých oborech a na jakých pozicích jsou rozdíly nejmarkantnější a kde se tedy skrývá pro české zaměstnavatele největší potenciál.“

Srovnání mezd zemí V4 ukázalo, že nejhůře placenou pozicí ve výrobě (i celkově) je operátor výroby či výrobní dělník v Polsku, kde jeho mzda začíná zhruba na 14 tisících korun. V Česku si pracovník na stejné pozici přijde minimálně na 18 tisíc a v některých regionech se jeho mzda může vyšplhat až na 32 tisíc. U kvalifikovaných pozic do výroby už však nejsou rozdíly tak výrazné, naopak například svářeč si v Polsku vydělá dokonce o 3 tisíce více než v ČR (48 vs. 45 tisíc). Na Slovensku včetně Bratislavy, si ovšem vydělá jen 36 tisíc, proto mohou české firmy lákat kandidáty zase odtud.

Při srovnání IT mezd v Praze a Bratislavě jsou vyšší mzdy v Praze, a to často velmi výrazně. Například velmi zkušený vývojář v Praze bude brát 90-120 tisíc, ale v Bratislavě jen 64-95 tisíc. Zkušený SAP konzultant v Praze bude mít měsíční mzdu 100-150 tisíc, ale v Bratislavě 77-108 tisíc. Také administrátoři v Praze na tom jsou lépe (50-90 tisíc) oproti Bratislavě (39-77 tisíc). Nejvýraznější rozdíl v IT mzdách mezi Prahou a Bratislavou je u pozice CIO, zatímco v Praze mohou ředitelé informatiky brát 150-250 tisíc, tak v Bratislavě 128-154 tisíc, což je u horní hranice rozdíl téměř 100 tisíc korun měsíčně.

„Pozice ve financích jsou v rámci zemí V4 nejlépe honorovány v České republice, nejhůř naopak na Slovensku. Je to příležitost jak pro slovenské finanční odborníky, tak pro české firmy,“ konstatuje Martin Malo. Například finanční ředitel bere na Slovensku od 77 tisíc, avšak v Praze by mohl mít až 220 tisíc měsíčně, tedy téměř trojnásobek. Hlavní účetní na Slovensku vydělá od 33 do 69 tisíc, v Česku od 40 do 100 tisíc, v Maďarsku od 51 do 79 tisíc a v Polsku od 51 do 96 tisíc. Na nejlepší podmínky v Česku dosáhnou i auditoři, kteří si mohou vydělat 40-90 tisíc. Na Slovensku činí jejich příjem 26-44 tisíc, tedy výrazně méně. Podobně je tomu i v Maďarsku, kde jejich mzda činí 28-43 tisíc. V Polsku si přijdou na 30-72 tisíc.

Úvodní foto: Steve Buissinne, Pixabay