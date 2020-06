Virtualní private equity a venture capital konference

V období pandemie se mnohé aspekty byznysu přesouvají do online prostoru, proto slovenská firma 0100 Conferences přináší ty nejlepší networkingové příležitosti pro investory a foundery v novém formátu – přímo ve virtuálním světě. Pokud jste private equity (PE) nebo venture capital (VC) investor, na konferenci rozhodně nemůžete chybět. Zaregistrovat se můžete už dnes zde.



Opět tak potkáte zkušené investory, fund manažery, limited partnery, jakož to i zástupce family offices, tentokrát z celého světa, na jednom místě z pohodlí vašeho domova nebo kanceláře.

Hlavním hostem bude Tim Draper, zakladatel Draper Associates

Tim Draper je známý zejména díky svým investicím do začínajících společností, které se později staly extrémně úspěšnými, například Baidu, Skype nebo Tesla.



Sám Draper však vidí velký potenciál i v regionu střední a východní Evropy. Nedávno proto spojil síly s polskými OTB Ventures a posílil tak svou přítomnost právě v našem regionu. Podle jeho vlastních slov je momentálně zejména Polsko připravené na nové investory, kteří odstartují "zlatý věk" střední a východní Evropy.

Na konferenci se mimo jiné dozvíte více i o tom, jak plánuje tuto vizi zrealizovat.

Poznejte nové byznys partnery - jako na osobním setkání

Chcete-li se o investičních příležitostech v regionu dozvědět více, neměli byste na virtuální PE & VC konferenci letos chybět. Přihlásíte se jednoduše, z pohodlí domova nebo kanceláře a setkáte se s hlavními hosty i ostatními účastníky z celého světa v reálném čase.

Na panelových diskusích vystoupí více než 25 zahraničních hostů, kteří se s vámi podělí o své investiční strategie. Během těchto diskusí máte možnost zapojit se do debaty přes chat a zeptat se přímo přednášejících na to, co vás zajímá a je důležité právě pro váš byznys.

Čas mezi panelovými diskusemi a keynote prezentacemi vyplňují, tak jako při běžné konferenci, přestávky, během kterých si budete moci promluvit s ostatními investory buď v networkingových místnostech s kapacitou 20 lidí, nebo přímo přes chat ve veřejných virtuálních místnostech s neomezeným počtem účastníků.

Pokud preferujete nerušené obchodní setkání, tzv. 1on1 s investorem, nový formát poskytuje i takové řešení, přímo přes virtuální rozhovor.

Agenda plná odborníků a aktuálních témat

Mezi panelisty se objeví úspěšní investoři a experti na PE s bohatými zkušenostmi právě z regionu střední Evropy - Fabian WASMUS z Vitruvian Partners nebo Emílie Mamajová z Espira Investments.



O své osvědčené operační strategie, které se implementovaly během momentální krize spojené s COVID-19, se s vámi podělí Pekka Maki z 3TS Capital Partners a Martin Chocholáček z Enterprise Investors.

Vystoupí i více VC investoru a fund manažeru, kteří budou diskutovat o současném stavu venture kapitálu, o tom, zda a jak se za poslední měsíce změnil trh, ale také o tom, co ještě může investory čekat v průběhu bouřlivého roku 2020.



Mezi nimi Marcin Hejka z OTB Ventures, Dan Lupu z Earlybird a mnoho dalších, kteří budou mluvit o tom, jaké investiční příležitosti momentálně vyhledávají, čemu se naopak vyhýbají a jakým novým výzvám čelí v období krize.

Mezi hlavní partnery konference patří ČSOB, mBank, EIM Executive Interim Management, TBK Tsvetkova Bebov Komarevski a Mountside Ventures.

Více o programu se dozvíte na stránce 0100 Conferences.

Pro investory je vstup volný.

Další info na webu www.0100conferences.com

CFO World je mediálním partnerem akce.

Úvodní foto: 0100conferences.com