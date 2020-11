Vystoupá český samuraj až k titulu v UFC? Procházku čeká těžký soupeř

Charismatický a na první pohled originální. Takový je MMA bojovník Jiří Procházka, který vlétl do UFC jako velká voda s vidinou jednoho jediného cíle. Cesta k titulovému pásu polotěžké váhy však vede přes zdolání těch nejlepších a jedním z nich je i nadcházející soupeř Dominick Reyes.

Jiří Procházka - samorost přitahující pozornost

Dechberoucí a nesmírně atraktivní duel, který rozhodl tvrdý headkick na hlavu v kombinaci s přesným pravým hákem. Takové bylo ve zkratce první vystoupení šampiona japonské organizace Rizin Jiřího „Denisy“ Procházky mezi elitou ve slavné UFC. Díky live přenosům MMA zápasů si premiéru českého samuraje proti švýcarskému bojovníkovi Volkanu Oezdemirovi mohl vychutnat i český fanoušek a zažít tak neopakovatelné emoce. Procházka, jehož neortodoxní styl s rukami dole budí vášně napříč celým sportovním světem, ukončil svého soupeře tak nekompromisně, že se nabízí otázka, kam až to vycházející hvězda UFC může dotáhnout.

Zásadní životní etapa v zemi vycházejícího slunce

Přestože má nepochybně to nejlepší teprve před sebou, ve své kariéře už tento rodák z Jižní Moravy dosáhl několika významných úspěchů. Skvěle to dokresluje zápasová bilance Jiřího Procházky, která aktuálně čítá 11 vítězných zápasů v řadě, během kterých vybojoval a následně obhájil titul v Japonsku. Potenciál stále populárnějšího českého sportovce samozřejmě nelze přehlédnout. Stejně jako jeho vztah k duchovním hodnotám, které jsou podle něj klíčovým faktorem úspěchu i spokojeného života.

Výzva z říše snů

Do cesty k titulovému zápasu se Procházkovi v příštím duelu začátkem roku 2021 postaví jeden z nejlepších zápasníků polotěžké váhy současnosti Dominick Reyes. Ten má za sebou dva neúspěšné pokusy připnout vytoužený pás a oznámení právě tohoto soupeře bylo pro mnoho lidí velkým překvapením. Pro Jiřího Procházku je to v každém případě fantastická příležitost posunout se v kariéře dále. Ostře sledovaný duel také nastaví zrcadlo momentální výkonosti a konkurenceschopnosti českého fightera v nejlepší světové organizaci. Tým Jiřího Procházky v čele s trenérem Martinem Karaivanovem měl se sháněním dalšího soupeře plné ruce práce, a třebaže jejich původním záměrem bylo odbojovat zápas ještě do konce roku 2020, jméno Dominicka Reyese vzbudilo v táboře 28 letého bojovníka velkou euforii.

Úvodní foto: Andre Luiz Moreira / Shutterstock.com