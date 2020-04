62 % CFO plánuje letos výrazné škrty v neproduktivních nákladech

Z průzkumu společnosti Gartner zároveň vyplynulo, že plných 38 % finančních ředitelů žádné prozatím výraznější škrty neočekává a 18 % plánuje škrty přesahující 10% ve všech kategoriích SG&A nákladů.

Dennis Gannon, VP advisory Gartner Finance Practice k tomu říká: „Škrtání napříč všemi kategoriemi SG&A výdajů se většinou ukáže jako poměrně krátkozraké. Je například jasné, že koronavirus nastartoval trvalý posun směrem k většímu podílu práce z domova. To vytvoří dodatečný tlak na IT a požadovat od něj tudíž stejné úspory jako v jiných oblastech může vystavit podnik větším rizikům, nebo negativně ovlivnit byznys kontinuitu.“



Analytici Gartneru proto doporučují CFO, aby se při hledání možných úspor drželi čtyř osvědčených taktik:

Přemýšlejte ve velkém: CFO by měli uvažovat o věcech větších, než je pouhé snižování počtu zaměstnanců nebo plošné škrty. Z výzkumů Gartneru vyplývá, že úspěšné podniky konsolidují svá portfolia produktů a služeb do o 24 % menšího počtu byznys divizí či linií. „Příliš široká portfolia produktů či služeb znamenají skryté náklady na komplexnost, a tedy i horší ziskovost,“ vysvětluje D. Gannon. „Vedení byznysu by proto mělo učinit analýzu provozu, financí a procesů a postavit na ní plán strategie skutečných úspor.“

Zapojte byznys: Obtížná rozhodnutí a programy škrtů nemohou být řízeny jen ze strany CFO a jeho týmu. Lídři z řad byznysu a funkčních linií lépe znají svá vlastní oddělení, a mohou tedy lépe identifikovat efektivní a smysluplná úsporná opatření. „Lze to řešit například tak, že CFO se svým týmem přiřadí ke každé významné nákladové položce byznys lídra. Ten následně sestaví provozní, finanční a procesní analýzu, na jejímž základě lze v dané oblasti zavést skutečná úsporná opatření,“ radí D. Gannon.

Zaveďte nové indikátory: Aby bylo včas možné odhadnout dopad zpomalení způsobeného současnými opatřeními, měli by CFO průběžně monitorovat ekonomické indikátory naznačující změny oproti tradičním obchodním cyklům. „Propojte trendy z externího trhu a zákaznická data s interními výkonnostními indikátory a KPI,“ říká D. Gannon. „Ze současné krize vyjdou jako vítězné ty podniky, které budou schopné rychle přesouvat zdroje do nově se rodících příležitostí – zatímco konkurence bude ještě v defenzivě.“

Připravte pravidelně aktualizovanou zprávu o "změnách povětří": Sestavte zprávu určenou vedení byznysu, jež shrne a bude pravidelně aktualizovat "změny povětří", tedy vše, co může byznys zbrzdit, nebo mu naopak napomoci, kvantifikujte v ní nejistoty externích vlivů souvisejících s COVID-19. Lépe tak budou vidět plné finanční dopady pandemie a snáze zaměřit správné indikátory. CFO by měli pověřit přípravou této zprávy ty, kdo jsou běžně odpovědní za forecasting.

