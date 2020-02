Česko 2020: Nezaměstnanost zůstane nízká, i když ekonomika zpomalí

Takovým způsobem vidí letošní rok ekonomický tým Deloitte. „Stupňující se napětí v mezinárodním obchodě, nevyřešený Brexit a pokles poptávky po automobilech jsou hlavními důvody pro zpomalení růstu globální ekonomiky v roce 2019. Politické faktory budou hrát významnou roli i v roce 2020. Důležitým milníkem budou listopadové prezidentské volby v USA. Jejich výsledek může určit, jak se bude dále vyvíjet situace v mezinárodním obchodě,” komentuje to David Marek, hlavní ekonom Deloitte.

Tempo růstu globální ekonomiky by se mohlo zvýšit na 3,6 %. HDP v USA zpomalí růst na 2,1 %, Čína by si měla připsat 6,1 % a státy eurozóny porostou mírně nad jedno procento. U českého HDP očekávají ekonomové Deloitte zpomalení růstu na 2,0 %. Zpomalení může omezit poptávku po práci ze strany firem. Ale to jen pravděpodobně sníží vysoký převis poptávky po práci nad nabídkou.

Mzdy a inflace

„Firmy budou v letošním roce více opatrné ohledně vyjednávání o mzdách. Zpomalení ekonomiky, zvýšená nejistota v zahraničí a pokles marží omezují prostor pro další rychlý růst mezd. Očekáváme, že průměrná mzda se zvýší o 5,7 %, což je nejméně v posledních třech letech,“ říká David Marek.

Inflace se bude v roce 2020 pohybovat mezi 2,5 a 3,0 %. Inflaci ovlivní zvýšení sazby spotřebních daní i cigaret a alkoholu a snížení DPH u vybraných výrobků a služeb, v souvislosti se spuštěním třetí, respektive čtvrté vlny EET. Centrální banka, i kvůli nejistotě ekonomického vývoje v zahraničí zvolí vyčkávací strategii. Proto není pravděpodobné, že by se v roce 2020 měnily úrokové sazby.

Ve fiskální oblasti se projeví opatření přijatá v roce 2019. Například zvýšená rodičovského příspěvku a opětovné zvýšení penzí nad rámec povinné valorizace na straně výdajů a zvýšení paušálů pro živnostníky na straně příjmů. Přebytek vládního sektoru opět poklesne, a to na 0,7 % HDP. Vládní dluh by měl ke konci roku 2020 dle ekonomů z Deloitte dosáhnout 29,9 % HDP.

Analýza Deloitte pro rok 2020 dále poznamenala, že pokud nedojde k další eskalaci cel a netarifních nákladů, mezi USA a Čínou do termínu prezidentských voleb, existuje šance, že se situace v globální ekonomice může opět začít zlepšovat.

Úvodní foto: © lculig - Fotolia.com