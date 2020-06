Velké propouštění zatím není aktuální hrozbou, situace se může změnit během prázdnin

Údaje vyplývyjí z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment. Situace se ovšem může změnit v průběhu letních prázdnin, kdy skončí vládní podpůrná opatření.

Nejbližší období vnímají podle Graftonu více než dvě třetiny (70 %) zaměstnavatelů z pohledu zaměstnanosti pozitivně, bez nutnosti výrazněji snižovat stav a propouštět. Zhruba čtvrtina firem (26 %) pak očekává snížení počtu pracovníků o 1 - 5 %, přibližně každá dvacátá společnost plánuje redukovat počet zaměstnanců o 5-10 % a jedna firma ze sta předpokládá propuštění více než desetiny pracovní síly.

„Je patrné, že firmy jsou v různé situaci a podle toho i reagují. Některé z nich omezení související s pandemií zasáhla výrazně, jiné minimálně a u části dokonce došlo k rozvoji jejich byznysu. Záleželo na oboru podnikání, místě působnosti, velikosti a samozřejmě i na tom, jak dalece pokročily v digitalizaci,“ říká Jana Vávrová, projektová manažerka v Grafton Recruitment s tím, že zásadní rozhodnutí o tom, jak se s nastalou situací vyrovnat, odkládá valná většina zaměstnavatelů do doby po ukončení vládních podpůrných opatření.



Více než polovina (53 %) oslovených společností neočekává, že by musela snižovat počty kmenových pracovníků, více než čtvrtina (27 %) se naopak obává, že taková situace pravděpodobně nastane. Zbylá pětina organizací již ví, že to bude zapotřebí, přičemž třetina již má dokonce vypracovaný konkrétní plán řešení a dvě třetiny hledají možnosti, jak zachovat co nejvyšší počet pracovníků a zvýšit jejich flexibilitu.

Nejvíce firem, zhruba 30 %, očekává, že počet zaměstnanců na stav před koronakrizí doplní do konce roku 2020. Téměř čtvrtina tak učiní již do letošního července a méně než 5 % do září. V součtu tedy nadpolovičních 56 % oslovených společností v ČR plánuje doplnit počet zaměstnanců ještě letos. Naproti tomu 23 % firem předpokládá, že počty zaměstnanců na stav před koronakrizí doplní až v roce 2021 a 21 % se dokonce domnívá, že se tak nestane již nikdy.

O průzkumu: Průzkum uskutečnila v průběhu měsíce května personální agentura Grafton Recruitment mezi 259 respondenty z řad českých firem, které působí napříč obory a regiony.

