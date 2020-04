Rozmach aplikací na správu peněz

Při placení kartou nebo skrz platební aplikace lítá jedna platba za jednou. Často pak zjistíme, že je zůstatek účtu podstatně nižší, než jsme očekávali. Přeci jen v dobách, kdy jsme mívali v peněženkách hotovost, její kontrola byla poněkud odlišná.

Naštěstí jsou tu chytré aplikace, díky kterým se nám podaří zaznamenávat příjmy a výdaje nebo limitovat zbytečné platby. Někdo možná pořád dává přednost excelovým tabulkám nebo dokonce ručnímu zaznamenávání na papír.

Kromě klasické správy financí se aplikace skvěle hodí i na rekreační aktivity. Elektronické peněženky se používají u hraní her, když prodáváte a nakupujete s Wallopop nebo se snažíte proniknout hravým způsobem do kryptoměn. Tady je několika aplikací, které jsou velmi nápomocné se správou financí.

Personal Capital

Jedna z nejlepších dostupných aplikací vám umožňuje sledovat váš rozpočet, včetně informací o investičních účtech. Rozhraní je intuitivní a vizuální prvky jsou snadno k vidění na počítači, notebooku, tabletu nebo telefonu. Grafy investic jsou rozdělené podle aktiv, investičních účtů nebo jednotlivých investic. V některých případech můžete dokonce využít rad investičního odborníka.

Speende

Speende je populární bezplatná česká aplikace, která je fantasticky snadná a přehledná. Díky svojí jednoduchosti a intuitivnímu navigování je oblíbená i mezi lidmi, kteří nejsou zrovna dvakrát technicky nadaní. Stačí si vyfotit vaši účtenku při platbě v obchodě a hned se vám načte do výdajů, celkový přehled vašeho utrácení si pak můžete stáhnout do excelového souboru. Aplikace pro pokročilejší uživatele, kdy se propojí přímo s vaší bankou, je k mání za malý příplatek. Kdo by dál musel přemýšlet nad trvalými příkazy, když na to má appku?

Xoom

Oblíbená společnost PayPal je vždy lídrem v odvětví a ani teď nezklamala. Na trh spustila službu Xoom. Díky ní lze teď rychle a především bezpečně převádět peníze, dobíjet telefonní kredit ve 130 zemích světa, platit účty, pojištění a podobně. Jedná se o pohodlnější způsob správy a převodu financí.

Pennies

Ne každá aplikace na správu peněz musí být vyloženě seriózní. Pennies je pro uživatele iOS a umožňuje báječnou flexibilitu. Spousty lidí nepracuje s vyloženě nastaveným platem a jejich výplata se každý měsíc může lišit. Přesně pro ty je tu appka Pennies, její uživatelé můžou vytvářet rozpočty na týden, měsíc nebo na základě jednotlivých plateb. Aplikace vám také představí denní rozpočet, takže si třeba dáte v kavárně místo tří kafíček tentokrát raději jedno a nebudete svůj denní rozpočet zbytečně napínat.

Revolut

Nakupujete rádi v mezinárodních online obchodech? Tahle aplikace nabízí osobní finanční „cloud“ s kartou ve více měnách, která je všude akceptovatelná. Funguje tedy jako místní karta v každé zemi a ušetří vám peníze ze převod měny. Můžete využívat mezibankovního směnného kurzu a posílat měny zdarma dokonce prostřednictvím sociálních sítí, stačí pár kliknutí.

My Budget Book

Tahle aplikace má poměrně vážné provedení. Ohromí vás spoustou zajímavých drobných detailů a umožňuje nastavení limitů podle kategorií. Takže si můžete sami určit, kolik utratíte za zábavu, jídlo, oblečení a podobně. Navíc má pro své předplatitele stoprocentní offline podporu, nebude vás obtěžovat žádnými reklamami. Svoje rozpočty si můžete stáhnout do excelového formátu nebo CSV. Celá aplikace se dá uzpůsobit na míru, což jistě každý uživatel ocení.

Goodbudget

Tahle aplikace funguje na obálkovém systému. Do každé si dáte část z vašeho měsíčního příjmu, a z nich pak peníze putují do konkrétní kategorie. Mají do ní přístup partneři a mohou tak mezi sebou sdílet rozpočet. Nevýhodou je, že se nedá aplikace synchronizovat s bankovním účtem, a tudíž musíte přidávat zůstatky účtů ručně. Když zadáte příjmy, přidáte následně do kategorií, tedy výše zmíněných obálek. Bezplatná verze dovoluje jeden účet a dvě mobilní zařízení a také limitovaný počet obálek. Placená verze má mnohem více výhod.

Aplikace na správu financí nám ukazují, jak se naučit zacházet moudře s penězi, jak být organizování, plnit si finanční cíle nebo se vyvarovat chybám. Každý z nás chce jistě zlepšit svůj rozpočet, vejít se do něj a ideálně ušetřit a investovat. Technický vývoj se žene vpřed raketovým tempem, a proto se vyplatí držet krok s dobou.

Úvodní foto: © DigiClack - Fotolia.com