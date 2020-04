Koronavirus dopadá na nemovitostní a realitní trh

Mezi nejvíce zasažené současnou situací patří sektor hotelnictví včetně platforem poskytující krátkodobé pronájmy a potažmo i samotní majitelé bytových jednotek sloužící k těmto účelům. V Praze došlo k razantnímu propadu v dlouhodobé obsazenosti, stejně tak i v západní Evropě. V tomto směru lze předpokládat, že toto období budou chtít poskytovatelé krátkodobých pronájmů překlenout dočasnou změnou na poskytování dlouhodobých nájmů. Díky tomu by se mohl zvýšit počet dostupných bytů, kterých je obecně v současné chvíli na českém trhu nedostatek. Předpokládá se nárůst volných bytů až o 15 tisíc. Dochází i ke snižování výše samotných nájmů.

Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že investoři mohou akceptovat nižší výnosnost bytů a zároveň historický nedostatek bytů na trhu kvůli územnímu plánu nebo prodloužení stávající výstavby kvůli odlivu zahraniční pracovní síly jsou dalšími faktory, které sníží již tak nedostatečnou budoucí nabídku bytů v budoucích letech a mohly by tak cenu bytů ochránit před výrazným poklesem.

Dalším důležitým faktorem, který má vliv na budoucí podobu realitní trhu, je přesun zákazníků do světa e-commerce. Nucené zavření kamenných poboček vedlo řadu obchodníků ke spuštění e-shopů. Tím došlo ke skokovému nárůstu skupiny těch, kteří poprvé vyzkoušeli nakupovat přes internet. Očekává se, že tento trend přetrvá i po krizi, v budoucnu by tak mohlo dojít k poklesu zájmu o kamenné pobočky.

Vysoké ztráty mohou utrpět také majitelé retail parků, kteří většinu svých prostor pronajímají subjektům z jiných oblastí, než je potravinářství či farmacie. Výjimku netvoří ani obchodní centra, která jsou až z 50 % pronajímány provozovateli občerstvení a volnočasových aktivit.

V oblasti trhu s kancelářskými prostory je pro budoucí vývoj důležitá samotná skladba nájemců. V případě nájemců z oborů Aerolinek, F&B (nápoje a občerstvení), hotelů, posiloven, wellness je v budoucích měsísích možné očekávat zvýšenou neobsazenost kanceláří.

Nepochybně důležitým aspektem pro budoucnost Real Estate trhu jsou i probíhající diskuse pronajímatelů s nájemci o nájemních prázdninách. Ty by měly trvat přibližně 3 měsíce s možností jednorázové zpětné úhrady nájemného za 3 měsíce. Případně by mělo být možné zvýšit nájem do konce roku či prodloužit stávající nájemní smlouvu o tři měsíce.

I když akviziční trh čeká výrazné krátkodobé ochlazení, ekonomika by se podle optimistických předpokladů mohla zpět vracet do předkrizového stavu již od druhé poloviny roku 2020 a dosáhnou předkrizových úrovní by mohla na přelomu prvního a druhého kvartálu 2021.

Autor je spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Upvest.

