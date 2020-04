NERV: Národní ekonomická rada vlády obnovila činnost

„NERV bude mít za úkol identifikovat problémy ve fungování ekonomiky veřejného sektoru, konkurenceschopnosti české ekonomiky a připraví doporučení u strategických dokumentů, zejména Hospodářské strategie ČR, založené na dlouho budované vizi Česká republika: Země pro budoucnost,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Tým se zaměří především na opatření v oblasti podpory podnikatelského prostředí a zaměstnanosti, finančního sektoru a veřejných financí, tak, aby stát byl schopen dostát zajišťování poskytování veřejných statků a současně zmírnil negativní dopady propadu reálné ekonomiky.“

NERV by měl rovněž vyhodnotit funkčnost nastavených záchranných opatření vlády. Na tomto základě by pak měl navrhnout opatření, která je možné realizovat v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2021 s výhledem na roky 2022 a 2023. Činnost NERV bude v gesci vicepremiéra pro hospodářství Karla Havlíčka, za podpory Úřadu vlády a Ministerstva průmyslu a obchodu. Kromě dříve uváděných členů NERVu, byla do tohoto poradního orgánu navržena také ekonomka Ilona Švihlíková, která už je členkou týmu ekonomů v rámci Ústředního krizového štábu (ÚKŠ).

„NERV, který bude pod úřadem vlády a místopředsedou vlády pro hospodářství bude pod sebou koncentrovat ostatní expertní skupiny v resortech včetně ekonomické pracovní skupiny na ÚKŠ. Taky proto ve vládním NERV mají být i lidé z těchto skupin, například Jan Švejnar, Štěpán Jurajda či výše zmiňovaná Ilona Švihlíková. Hospodářská politika musí být řízena z jednoho místa, z vlády. Ale bude mít řadu pracovních skupin,“ doplňuje vicepremiér Havlíček.

Jmenovaní členové Národní ekonomické rady vlády:

TOMAŠ SALOMON - generální ředitel a předseda představenstva, Česká spořitelna

JAN JUCHELKA - generální ředitel a předseda představenstva, Komerční banka

MIROSLAV SINGER - hlavní ekonom Generali CEE Holding, bývalý guvernér ČNB

VLADIMÍR DLOUHÝ - prezident Hospodářské komory ČR

JAN ŠVEJNAR - ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku, Kolumbijská univerzita v New Yorku

ŠTĚPÁN JURAJDA - profesor CERGE-EI, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

DANIEL BENEŠ - předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ

BOHDAN WOJNAR - člen představenstva, Škoda Auto

PETR JONÁK - ředitel vnějších vztahů, Coca-Cola

MIROSLAV ZÁMEČNÍK - nezávislý ekonom, bývalý zástupce České republiky ve Světové bance

LUKÁŠ KOVANDA - hlavní ekonom Czech Fund

TOMÁŠ SEDLÁČEK - ekonom ČSOB, vysokoškolský pedagog

DANIEL PROKOP - sociolog PAQ Research, Fakulta sociálních věd UK

JAKUB HAVRLANT - zakladatel a generální ředitel Rockaway Capital

LADISLAV BARTONÍČEK - předseda dozorčí rady O2 Czech Republic

ILONA ŠVIHLÍKOVÁ - ekonomka, členka týmu ekonomů ÚKŠ

Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com