22. Exportní cena DHL vyhlášena

Do 22. ročníku se přihlásilo celkem 154 firem, kritéria pro zařazení do soutěže splnilo 130 firem. Největší zájem o účast v soutěži byl zaznamenán od společností z Prahy (35 exportérů), Jihomoravského (18 exportérů) a Moravskoslezského kraje (13 exportérů). Celkem 40 % exportérů se letos přihlásilo úplně poprvé.

„Letošní finalisté působí zejména v oblasti výroby strojů a zařízení, počítačů, elektronických a optických přístrojů. Pro český zahraniční obchod je jistě pozitivní, že se daří exportérům právě z těchto náročných oborů a s výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Průměrné roční tržby finalistů se pohybují kolem 376 mil. Kč, přičemž jde o firmy s průměrně 99 zaměstnanci, které vyvážejí své výrobky do více než 50 zemí. Statistiky ukazují, že úspěšnými exportéry jsou zejména středně veliké firmy s odběrateli v řadě zemí, což je dobrým příslibem i pro budoucí vývoj českého exportu,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

„Od doby, kdy jsme vyhlásili první ročník Exportní ceny DHL, uplynulo už dlouhých 22 let. Během těchto let se měnila, jak česká ekonomika a export, tak i samotná soutěž. Minulý ročník nám potvrdil aktuální trend online obchodování a nákupů přes internet. Neustále roste počet zákazníků, kteří nakupují v e-shopech. A zároveň roste i počet samotných e-shopů. Majitelé e-shopů chtějí využít velký potenciál lokálního i mezinárodního trhu e-commerce. Trh e-Commerce výrazně vzrostl. Vzrostl i počet loňských finalistů z řad e-shopů. Právě pro tyto e-shopy, exportéry, jsme se rozhodli vytvořit samostatnou kategorii Exportér E-commerce. Je nám potěšením oznámit, že historicky prvním vítězem této kategorie je společnost Alensa. Firma Alensa patří k předním evropským prodejcům kontaktních čoček, roztoků a příslušenství ke kontaktním čočkám. Provozuje celkem 39 e-shopů ve více jak 20 zemích Evropy,“ říká Luděk Drnec, generální ředitel DHL Express pro Českou republiku.

Nově si ocenění převzal vítěz v kategorii Exportér E-commerce. Stala se jím společnost Alensa s.r.o. specializující se na online prodej kontaktních čoček a brýlí.

Prvenství v kategorii Malá společnost náleží výrobci mražených specialit MG Servis s.r.o. Hned za ním se umístila společnost REALISTIC a.s., který se zabývá projekcí, výrobou, montáží a servisem průmyslových pecí. Třetí místo pak obsadila firma siliXcon s.r.o., jež se specializuje na vývoj a výrobu řídících systémů pro elektropohony.

V kategorii Středně velká společnost si cenu za první místo odnesla společnost ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. věnující se zakázkové strojírenské výrobě komponentů zejména pro zemědělskou techniku. Na druhé příčce se umístil výrobce mražené pizzy a knedlíků FrostFood a.s. a třetí místo patří výrobci zemědělských strojů, společnosti Bednar FMT s.r.o.

Exportérem teritoria, kterým byl pro 22. ročník region severní Evropy a státy Pobaltí, se stala společnost Hansen Electric s.r.o., která se věnuje výrobě, instalaci a servisu elektrických zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu.

„Silný růst ekonomiky je mimořádně příznivým obdobím pro hledání nových obchodních příležitostí. I přes pokračující růst podílu Ruska a Číny na tuzemském exportu byla naším největším obchodním partnerem vždy především Evropa. Český vývoz do severských zemí táhnou tradičně firmy z automobilového průmyslu. Tyto země však skýtají zajímavé příležitosti i v dalších oblastech, kde naše firmy dokážou nabídnout konkurenceschopné výrobky a služby – energetice, stavebnictví, zemědělství, dopravě nebo třeba obraně a IT průmyslu,“ prozrazuje Jiří Flégl, manažer strukturovaného a exportního financování UniCredit Bank a ředitel UniCredit Factoring.

Stejně jako v předešlých letech, také letos dvě ceny udělila vládní agentura pro podporu exportu CzechTrade. Ocenění v kategorii Nejúspěšnější klient CzechTrade převzal výrobce keramických obkladů značky RAKO společnost Lasselsberger s.r.o.

Nejúspěšnějším exportérem tohoto roku se stala společnost Lasselsberger, která se zabývá výrobou keramických obkladů a dlažeb. „Je nám velkým potěšením letos ocenit právě společnost Lasselsberger. Naše vzájemná spolupráce trvá už od roku 2007 a měli jsme možnost být u toho, když se tato firma prosazovala na mnoha zahraničních trzích. Od roku 2013 s námi pravidelně vystavuje na veletrhu The BIG 5 v Dubaji, a i díky této kontinuální prezentaci se jí podařilo vytvořit pevná obchodní partnerství na tamním trhu,“ vysvětluje Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

V kategorii Exportní příběh roku, jejímž patronem je také CzechTrade, byla oceněna společnost TEDOM a.s., která se zabývá výrobou kogeneračních jednotek. „Z malé třebíčské firmy se během let stala mezinárodní společnost, která své výrobky vyváží do 40 zemí světa. Úspěch společnosti TEDOM je pochopitelný s ohledem na aktuální energetické trendy. Firma totiž produkuje zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a provozuje technologie pro využití obnovitelných zdrojů energie. Při vstupu na zahraniční trhy spolupracoval podnik hned s řadou našich zahraničních kanceláří po celém světě a my se těšíme i na budoucí kooperaci,“ dodává Radomil Doležal.

Více informací o soutěži včetně kritérií soutěže a podrobností k hodnoceným kategoriím naleznete na www.exportnicena.cz.

