Blockchain: Velká očekávání, uplatnění je již skromnější

Během příštích dvou až tří let by měla většina hlavních prodejců ERP řešení nabízet možnosti blockchainu, a to formou volitelného přídavku u svých softwarových a SaaS produktů. V obdobném časovém rozhraní navíc zřejmě dojde ke zpomalení pilotních projektů a reálného nasazení blockchainových technologií. Řada nesourodých, roztříštěných standardů, mezi kterými není žádný dominantní, vzbuzuje v konzervativním finančním průmyslu spíše nedůvěru.

Dokud se různá vznikající konsorcia a skupiny pro určování standardů nedohodnou na několika běžných prů­myslových variantách, blockchain bude primárně limitován na pilotní testy a projekty. ERP tak bude jediným místem, kde se technologie dočká výraznější podpory, byť i jen tam spíše okrajově.

Mnoho povyku pro nic za nic

Podniky, které mají o blockchain zájem, se tak budou muset zřejmě spolehnout na několik různých blockchainů integrovaných shora v ERP nebo CRM systému, věří viceprezident výzkumu v Gartneru Dale Kutnick.

„Budeme muset podporovat pět různých blockchainů? Kdo za to bude platit?“ ptá se Kutnick. „Je nepravděpodobné, že by tu kdy byl jen jediný standard, ale nakonec skončíme s jedním až dvěma standardy – maximálně však čtyřmi,“ myslí si.

Kutnick očekává, že jeden hlavní a několik menších standardů se na trhu postupem času uchytí, ale to potrvá roky. Potenciál stát se standardem má prozatím hlavně Hyperledger Fabric, neboť funguje v rámci pilotního projektu v několika firmách, ale ani ten nemá jistotu.

Ne u blockchainu, nepředvídatelného a už od počátku přehypovaného.

Společnosti, které dnes s blockchai­nem experimentují, tak musejí podle Kutnicka počítat s tím, že dnes využívaná řešení už velmi pravděpodobně nebudou v budoucnu standardem. Přesun na jiné technologie bude téměř nutný, pokud se firmy rozhodnou dále block­chain využívat.

ERP jako cesta dál

Blockchainové knihy budou muset být integrovány v rámci ERP a CRM systémů, varuje navíc Gartner. A když SAP, Oracle a další oznámí nové verze svých produktů, aktualizovat a znovu integrovat bude potřeba i blockchainové platformy.

„Pokud jste velká firma, FedEx, Alibaba nebo Amazon, můžete do blockchainu jít už teď, nebo si počkat,“ pokračuje Kutnick.

„Jestliže jste ale běžnější uživatel – pojišťovací společnost, banka a podobně, raději počkáte, než váš poskytovatel softwaru oznámí blockchainové řešení jakožto součást softwaru pro dodavatelský řetězec, abyste se nemuseli starat o jeho integraci, a je jedno, zda máte služby Microsoftu, Oraclu nebo SAP.“

Kutnick ale zároveň věří, že nakonec blockchain integrují všechny velké softwarové společnosti v oblasti firemního účetního a interního softwaru, většina už dokonce řešení vyvíjí.

ERP bude zřejmě nejkomplexnější platformou, kam blockchain pronikne, a proto bude také trvat nejdéle, než se zde objeví ve skutečně použitelné podobě. Zároveň však pro blockchain může představovat nejrealističtější možnost uchycení na trhu v první polovině příštího desetiletí.

Velcí hráči na trhu jako Oracle a SAP už kupříkladu oznámili blockchainové řešení pro řízení dodavatelského řetězce. ERP bude časem následovat, to je již dnes téměř jisté. Pro skutečnou integraci bude potřeba hlavně zmíněné sjednocení blockchainových platforem a zavedení patřičných standardů.

