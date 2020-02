Pět klíčových technologických trendů

Pro letošní rok je takových oblastí, které by podniky měly sledovat, celkem 29. Jejich průsečíkem je pak pět trendů, které mohou mít v nejbližší době zásadní význam.

„Technologické inovace se staly klíčem ke konkurenceschopnosti a odlišení se na trhu. Tempo technologických změn se postupně zrychluje s tím, jak se objevují stále převratnější novinky, s nimiž jen stěží udrží krok i ty nejinovativnější podniky,“ říká viceprezident výzkumu Gartneru Brian Burke a dodává, že vedoucí pracovníci odpovědní za technologickou inovaci by měli pečlivě zhodnotit možný dopad těchto technologií na budoucí obchodní příležitosti.

Podívejme se blíže na oněch pět nastupujících technologických trendů, v nichž se koncentrují nejvyšší potenciální přínosy z hlediska konkurenceschopnosti a které se mohou uplatnit v následujících pěti až deseti letech.

1. Senzory a mobilita

Mobilní technologie jsou již všudypřítomné, důležitá je ale především všudypřítomnost nejrůznějších senzorů, a to jak těch, které jsou v mobilních zařízení, tak těch, které se budou využívat ve specializovaných aplikacích pro internet věcí (IoT). Senzory budou umožňovat snadný sběr dat a jejich následné zpracování. Výsledkem může být objevování nových souvislostí nebo zlepšování služeb. Během následujících deseti let by například mohl vzniknout cloud pro rozšířenou realitu (Augmented Reality, AR), jenž obsáhne trojrozměrnou mapu světa a který umožní zcela nové interakční a následně i obchodní modely pro monetizaci fyzického světa. Technologiemi na hype křivce, které s tímto trendem úzce souvisejí, jsou kamery pro 3D snímání, AR cloud, nákladní drony, létající autonomní vozidla a autonomní řízení úrovní 4 a 5.

2. Zlepšování lidských schopností

Digitální technologie proniknou do oblastí zdravotní péče a pomohou uskutečnit specifická řešení např. v oblasti protetiky. Souvisejícími technologiemi tohoto trendu na hype křivce jsou biočipy, personifikace, rozšířená inteligence (kombinace umělé inteligence s lidskými dovednostmi), emoční umělá inteligence, pohlcující pracoviště a biotechnologie založené na umělých či pěstovaných tkáních.

3. Postklasická výpočetní a telekomunikační infrastruktura

Nové generace výpočetních a komunikačních technologií budou stále častěji využívat architekturu, která bude odlišná od té nynější. To znamená také nutnost odlišného přístupu k jejímu využívání a programovaní. Zásadní dopad by mohly mít například satelitní systémy na nízké orbitě (LEO satelity), jež celosvětově poskytnou rychlé a dostupné internetové spojení až polovině všech dnes nepřipojených domácností. Souvisejícími technologiemi na hype křivce jsou 5G, nové generace pamětí, satelitní systémy na nízké orbitě a nano3D tisk.

4. Digitální ekosystémy

Jako důležitá se ukáže především automatizace obchodních ekosystémů, která odstraní zbytečné transakční mezikroky a umožní dynamické napojování služeb na sebe. Digitální ekosystémy využívají efektivní provázání tří klíčových skupin, mezi které patří podniky, lidé a věci, na jediné sdílené platformě s cílem dosáhnout výsledku, jenž je přínosem pro všechny. Digitální ekosystémy mohou navíc snadno překonávat dosavadní zeměpisné, tržní či odvětvové bariéry. Digitalizace také vede k dekonstrukci tradičních prodejních či zásobovacích řetězců i ke vzniku zcela nových druhů produktů a služeb. Souvisejícími klíčovými technologiemi jsou DigitalOps, znalostní grafy, syntetická data, decentralizovaný web a decentralizované autonomní organizace.

5. Pokročilá umělá inteligence a analytika

Dosah či hranice technologií umělé inteligence (Artificial Intelligence, AI) se neustále mění s tím, jak nové druhy algoritmů a datových struktur otevírají zcela nové možnosti. AI tak vyráží do dalších směrů – pokročilá analytika dnes přináší autonomní či částečně autonomní zkoumání dat či obsahu pomocí nástrojů, které v tradiční oblasti tzv. business intelligence nenajdeme. Dokáže tak přinášet nová zjištění, dělat přesnější předpovědi nebo sestavovat doporučení, urychlovat i zpřesňovat tak rozhodovací procesy. Jednou z významných novinek je tzv. AI na okraji (edge AI), jejíž rozvoj je zásadní zejména pro aplikace citlivé na dobu odezvy, jako jsou autonomní navigační systémy, pro výpadky sítí nebo pracující s velkými objemy dat, jako je třeba analýza videa. Tento trend zahrnuje technologie, jako jsou strojové učení, edge AI, edge analytika, vysvětlitelná AI, AI PaaS, analýza pomocí grafů a další.

Petr Hrubý

Úvodní foto: pixabay.com