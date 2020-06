Pozvánka: Efektivní řízení práce na dálku

Práce z domova se na základě současné vynucené situace zřejmě stane pro řadu firem standardem i do budoucna. Přináší řadu nových možností a výhod, ale i úskalí, která na první pohled nemusejí být zřejmá.

On-line konference Efektivní řízení práce na dálku, která je pro všechny účastníky zdarma, se zaměří na to, jak jednoduše propojit zaměstnance odkudkoliv a jaké nástroje jsou k tomuto účelu vhodné. Podívá se také na problematiku time managementu a kontrolu zadávaných úkolů.



Zcela zásadním tématem je pak kyberbezpečnost, neboť domácí prostředí bývá náchylnější k bezpečnostním rizikům. Jak toto vše skloubit, aby to firmu příliš finančně nezatížilo? O tom všem bude online konference Efektivní řízení práce na dálku, kde se kromě poslechu odborných přednášek můžete speakerů sami zeptat na to, co vás zajímá.

Hlavní témata



Výhody a nevýhody práce na dálku

Nástroje pro rychlou a hromadnou online komunikaci

Výběr vhodného technického řešení pro propojení zaměstnanců, nástroje pro vzdálený přístup

Správa vzdálených poboček a zaměstnanců

Time management a kontrola práce zaměstnanců

Bezpečnost při práci na dálku, rizika práce z prostředí domova, ochrana citlivých dat

Nové bezpečnostní přístupy v době pandemie

Vhodné programy a nástroje pro zajištění kyberbezpečnosti

Pro koho



CIO

IT manažer a specialista

Správce IT a bezpečnosti

CFO a další firemní management (COO, HR)

Konferenci je koncipována tak, aby byla užitečná pro firemní management obecně. Není tedy určena výhradně jen IT manažerům a CIO, ale praktické informace zde najdou také COO – provozní ředitelé, CFO – finanční ředitelé (úspory) nebo HR manažeři (lepší řízení lidí).



Obsah cílí na profesionály ze soukromého sektoru (včetně oblastí financí, retailu i průmyslu) a státní správy a samosprávy.

Datum a čas konání: 18.6.2020 od 9.00, on-line

Další info a registrace: www.tuesday.cz

Úvodní foto: Adobe Stock