Bankovní byznys bude o hledání rovnováhy mezi inovacemi a rizikem

Pokrok v oblasti technologií a dat umožní bankám poskytovat zákazníkům v následující dekádě vysoce personalizované a z velké časti automatizované služby, které nahradí tradiční přístup založený na retailových produktech. Jak moc se rozvine tento model „bankovnictví budoucnosti“, ale závisí na schopnosti bank najít tu správnou rovnováhu mezi inovacemi a řízením rizik.

„Češi byli vždy otevření novým technologiím, což můžeme pozorovat například u nakupování na internetu nebo bezkontaktních plateb. A díky prudkému nárůstu investic do digitalizace, inovací a partnerství s fintech startupy se zdejšímu bankovnímu sektoru postupně daří zbavovat se nelichotivé nálepky ‚zkostnatělých dinosaurů‘,“ říká Richard Keery, generální ředitel HSBC Česká republika

Podle nové zprávy HSBC „Banking of the Future, Finance in the Digital Age“, jejímž autorem je odborník na finanční technologie profesor Markos Zachariadis, získají zákazníci v příštích letech mnohem větší kontrolu nad svými osobními údaji prostřednictvím svých digitálních profilů. Banky se pak zaměří na to, aby se staly tzv. „důvěryhodnými správci“, kteří tyto profily budou uchovávat, rozvíjet a zprostředkovávat přístup ke službám třetích stran jako veřejných institucí nebo maloobchodníků.

Osvojení nových postupů v oblastech práce s daty a analytickými technologiemi pomůže bankám získat nové zdroje příjmů a lépe pochopit potřeby zákazníků, kterým pak mohou vyjít více vstříc. Během následujících deseti let by tak správa financí mohla být pro klienty bank daleko pohodlnější než dnes. Místo toho, aby každou kategorii produktů, jako jsou úspory, půjčky a investice, museli posuzovat zvlášť, dostanou optimalizovanou nabídku na základě dat z jejich profilu.

Nová digitální ekonomika s sebou však přinese i rostoucí rizika v oblasti ochrany osobních údajů nebo kybernetické bezpečnosti. Způsob, jakým se banky s těmito riziky vypořádají, bude určující pro budování důvěry spotřebitelů a rozvoj tohoto systému.

„Digitalizace probíhá ve finančních službách tradičně pomaleji než v ostatních sektorech, na druhou stranu nyní přichází období opravdových změn a pro úspěšné banky se v příštích deseti letech otevře řada zajímavých příležitostí. Využitím technologií pro lepší organizaci a analýzu dat a jejich důvěryhodného postavení pro vybudování užšího vztahu se zákazníkem budou banky schopny posílit svou centrální roli ve finančním sektoru, kde bude růst význam různých platforem,“ dodává Markos Zachariadis, autor zprávy a profesor finančních technologií a informačních systémů na Alliance Manchester Business School.

Zpráva „Banking of the Future, Finance in the Digital Age“ zkoumá tři klíčové oblasti a jejich pravděpodobný vývoj v příštích 10 letech:

Nové příležitosti díky technologiím a datům:

Počet partnerství mezi fintech firmami a bankami pravděpodobně výrazně vzroste, pro bankovní a finanční služby 21. století budou charakteristické zejména datové a analytické technologie, jako je umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML).

Výhody řízení rizik:

V digitální ekonomice budou správa dat a soukromí nejdůležitějšími složkami budování zákaznické důvěry, kybernetická bezpečnost bude stále větší prioritou představenstev bank, které do ní budou více investovat.

Revoluce v chování spotřebitelů:

V příštích 10 letech nezmizí ani hotovost, ani platební karty – zákazníci budou muset novější digitální platby nejprve vyzkoušet, zvyknout si na ně a získat k nim důvěru, banky už nebudou vázány jen spořicími, úvěrovými a investičními produkty – služby se více přizpůsobí dynamickým potřebám zákazníků.

Zdroj: HBSC

Úvodní foto: © Unclesam - Fotolia.com